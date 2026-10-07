Sabato la 10 Ore delle Valli Piacentine: il ricordo speciale per Angelo Garzoglio

Le strade piacentine sono pronte a celebrare un’altra storia con lo scorrere delle lancette a tracciare una via per i ricordi: con la 10 Ore delle Valli Piacentine, gara di regolarità valida per il Challenge CPAE, che quest’anno si sviluppa su cinque prove anche fuori provincia, non si darà ancora una volta spazio ad equipaggi ed auto pronti a inseguire un cronometro ma anche ad una pagina del rallysmo locale. Un’importante novità riguarda la sede della manifestazione. Dopo tanti anni, la 10 Ore torna a Castel San Giovanni, percorre idealmente un vero e proprio ritorno alle origini: le primissime edizioni della 10 Ore avevano infatti come base di partenza e arrivo proprio Piazza XX Settembre, cuore pulsante del paese, e sarà proprio la piazza principale del borgo ad ospitare partenza ed arrivo oltre alle premiazioni finali.

Il percorso, di circa 160 chilometri, quest’anno sviluppandosi sulle valli del Tidone e Trebbia, attraverserà le leggendarie strade delle Valli Piacentine, transitando sulle strade del Mercatello, sulla Cà del Diavolo e lungo alcuni dei tratti che hanno scritto pagine importanti della storia dei rally. Sono strade che per anni hanno ospitato le prove speciali del Rally Quattro Regioni, del Rally delle Valli Piacentine e persino del Rally di Sanremo nei primi anni Settanta, oltre a numerose competizioni disputate negli anni Ottanta. Momento di relax sarà il pranzo che si svolgerà presso l’Agriturismo il Carlone a Bobbio. In totale saranno 45 le prove di abilità da superare avendo come discriminante la precisione al centesimo di secondo sui passaggi cronometrici. La maggior precisione decreterà i vincitori delle varie categorie.

E proprio sulle strade della 10 Ore la passione dei partecipanti si fonderà con una pagina di storia: il 24 luglio scorso sono infatti ricorsi cinquant’anni dal tragico incidente che, il successivo 18 agosto, portò via agli appassionati Angelo Garzoglio, che quel giorno navigava Mauro Pregliasco sulla Lancia Stratos ufficiale Alitalia, impegnata al Valli Piacentine. Per ricordare Angelo nel modo più degno, il CPAE ha preparato, in occasione di questa edizione del raduno, un momento speciale: tutti i partecipanti renderanno omaggio alla sua memoria transitando con le proprie vetture lungo la strada verso il Passo del Mercatello, per poi fermarsi alla stele posta nel luogo dell’incidente e depositare un omaggio floreale.

Il Presidente del C.P.A.E. Claudio Casali ha così presentato questa edizione della 10 Ore: «Quella di quest’anno, per tanti motivi sarà una edizione molto particolare. Sia il ritorno alle origini con la partenza e l’arrivo a Castel San Giovanni, sia per il ricordo che abbiamo voluto dedicare ad Angelo Garzoglio. Avendo una certa età ricordo benissimo quel giorno di cinquant’anni fa, quando le prime notizie dell’incidente arrivarono attraverso le comunicazioni radio presenti sul percorso del “Valli”. Ci è sembrato giusto dunque ricordare Garzoglio e il suo altruistico comportamento atto a salvare il suo amico e pilota Pregliasco rimasto nella vettura in fiamme. Siamo riusciti, nonostante il tempo trascorso, a contattare alcuni suoi parenti che informati della nostra iniziativa ci hanno ringraziato vivamente per aver voluto ricordare Angelo. Non è detto che, per le prossime edizioni della 10 Ore, questo ricordo non possa diventare una intitolazione della manifestazione. Ultima nota, il primo premio della categoria “Vally Nostalgia” è stato intitolato a una persona che ha speso gran parte della propria vita di passione organizzando per anni il Rally delle Valli Piacentine e che è recentemente scomparso, l’amico Luciano Rastelli».

«La 10 Ore delle Valli Piacentine è una manifestazione che porta con sé una storia importante e che siamo orgogliosi di poter nuovamente ospitare a Castel San Giovanni – dichiara il Sindaco, Valentina Stragliati -. Il percorso attraverso le Valli Piacentine, coinvolgendo anche la nostra bellissima Val Tidone, le vetture storiche e la componente di regolarità rendono questo appuntamento particolarmente significativo per gli appassionati, ma anche per la promozione sportiva e turistica del territorio. La partenza e il ritorno della gara nel cuore della città è inoltre un’opportunità per far vivere Piazza XX Settembre e per creare un momento di incontro tra equipaggi, appassionati e cittadini. A questo si aggiunge il valore del ricordo di Angelo Garzoglio, che rende questa edizione ancora più significativa».

L’Assessore allo Sport Andrea Trespidi aggiunge «Siamo particolarmente felici di accogliere nuovamente a Castel San Giovanni la 10 Ore delle Valli Piacentine. Il ritorno della manifestazione in Piazza XX Settembre rappresenta un importante richiamo alle origini di questa gara e, allo stesso tempo, un’occasione per valorizzare il nostro territorio e il suo legame con la storia del motorismo piacentino. Eventi come questo sono capaci di unire sport, passione, memoria e promozione del territorio, coinvolgendo appassionati e cittadini. Siamo quindi lieti di poter ospitare la partenza, l’arrivo e le premiazioni di un appuntamento che conserva un forte significato per la comunità di appassionati e non solo»