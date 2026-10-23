Sabato scatta l’ora solare: dormiremo un’ora in più, ma serve a qualcosa?

Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare: alle ore 3 le lancette si sposteranno indietro di un’ora e quindi saranno le 2. Ma perché ogni anno spostiamo le lancette? L’ora legale (quella che scatta a marzo) è il sistema che sposta gli orologi avanti di un’ora durante i mesi più luminosi, per sfruttare maggiormente la luce serale. L’idea viene attribuita a Benjamin Franklin, che nel 1784 suggerì ironicamente ai parigini di alzarsi prima per risparmiare candele, senza però proporre di cambiare gli orologi. Un progetto simile all’ora legale moderna fu avanzato tra fine Ottocento e inizio Novecento da George Vernon Hudson in Nuova Zelanda e da William Willett nel Regno Unito. La prima adozione su larga scala avvenne durante la Prima guerra mondiale: nel 1916 Germania e Austria-Ungheria anticiparono gli orologi per ridurre il consumo di carbone, e altri Paesi europei li seguirono rapidamente. Negli anni successivi il sistema fu più volte sospeso e ripristinato, soprattutto durante guerre e crisi energetiche.

In Italia l’ora legale fu introdotta per la prima volta nel 1916. Dopo diverse interruzioni, venne adottata stabilmente dal 1966, anno da cui il calendario italiano è uniformato con quello dell’Unione europea: gli orologi avanzano nell’ultima domenica di marzo e tornano indietro nell’ultima domenica di ottobre. Le tappe principali del percorso italiano comprendono:

1916–1920: L’esperimento della Grande Guerra, con l’introduzione dell’ora legale tramite decreto luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 631.

1940–1948: Guerra, occupazione e dopoguerra, periodo in cui l’ora legale tornò per 8 anni.

1966: La reintroduzione stabile, approvata dal Parlamento con la legge 24 dicembre 1966, n. 1144.

1970–1980: L’allungamento del periodo di adozione.

1996: L’adozione del calendario europeo comune, la cui armonizzazione è stata resa stabile dalla direttiva 2000/84/CE.

2010: La legge 4 giugno 2010, n. 96, che ha recepito definitivamente nell’ordinamento italiano la disciplina europea.

In Italia l’ora legale nacque come misura eccezionale di guerra, riapparve durante il secondo conflitto mondiale e divenne una consuetudine stabile nel 1966, trasformandosi da scelta nazionale legata al risparmio energetico in una regola coordinata a livello europeo. Nel mondo non esiste una regola unica: molti Paesi non l’adottano, mentre altri l’hanno abolita o ne hanno modificato il calendario.

Oggi il cambio dell’ora rimane al centro del dibattito. La discussione europea si è intensificata nel 2018, quando una consultazione pubblica della Commissione raccolse circa 4,6 milioni di risposte: l’84% dei partecipanti si dichiarò favorevole alla fine del cambio semestrale. Il risultato ebbe grande risonanza politica, anche se la partecipazione variò molto tra gli Stati membri e non costituiva un referendum rappresentativo dell’intera popolazione dell’Unione. Nel settembre 2018 la Commissione propose di abolire i cambi stagionali, lasciando a ogni Stato la scelta dell’ora standard permanente. La condizione essenziale era però il coordinamento tra Paesi vicini, per evitare un mosaico di orari capace di complicare trasporti, logistica, comunicazioni e funzionamento del mercato interno. Nel marzo 2019 il Parlamento europeo sostenne la proposta e indicò il 2021 come possibile termine del sistema. Per entrare in vigore, tuttavia, la riforma richiede una posizione comune del Consiglio dell’Unione europea. I governi non hanno finora raggiunto l’accordo necessario, soprattutto perché occorre stabilire quale ora mantenere e coordinare le scelte nazionali: decisioni non allineate potrebbero creare nuove “frontiere orarie” anche tra Paesi confinanti, con complessi effetti economici e organizzativi.

Gli argomenti a confronto vedono, da un lato, chi sostiene l’abolizione richiamando i disturbi temporanei del sonno e dei ritmi biologici, i dubbi sull’entità del risparmio energetico moderno e il disagio pratico del cambio. Dall’altro lato, i sostenitori del sistema attuale evidenziano la maggiore luce serale estiva e il rischio che un orario permanente produca mattine invernali molto buie oppure serate estive più corte, con effetti differenti a seconda della latitudine e delle abitudini sociali. Ad oggi la proposta non è stata approvata in via definitiva, il Consiglio non ha adottato una posizione comune e il doppio cambio annuale resta in vigore. Nel 2026 la Commissione ha avviato un nuovo studio sugli effetti economici, sociali, sanitari e ambientali delle diverse opzioni, comprese l’ora estiva permanente, l’ora standard permanente e possibili configurazioni non pienamente coordinate. La conclusione dello studio è prevista entro la fine del 2026 e dovrebbe fornire nuove basi al confronto politico.