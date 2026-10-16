Sabato soleggiato e domenica variabile, in attesa di una perturbazione più intensa martedì
L’alta pressione sta per essere cacciata dal Mediterraneo ma non ci sarà nessuna perturbazione atlantica a spazzare via l’anticiclone, bensì una goccia fredda che dall’Europa settentrionale si tufferà nelle calde acque del nostro mare. Il contrasto acceso con le temperature presenti nel Mediterraneo attiverà una circolazione depressionaria che sarà dura a morire nel corso dei prossimi giorni.
Un’ansa depressionaria si verrà scavando sull’Italia a partire da domenica 18 ottobre, coinvolgendo maggiormente le regioni di nord-ovest nella sua fase iniziale, per poi estendersi a tutto il Paese tra martedì 20 e mercoledì 21. Un episodio di maltempo rilevante, il primo davvero autunnale esteso sull’Italia, con fenomeni che potrebbero risultare particolarmente abbondanti su alcune regioni.
Domenica i fenomeni più intensi sono attesi tra nord-ovest, Liguria e alta Toscana, pioviggini possibili ma non probabili nel pomeriggio anche sul Piacentino; mentre tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre una perturbazione più organizzata estenderà il maltempo a gran parte del Paese. Possibili piogge abbondanti, calo termico, venti sostenuti e prime nevicate alpine oltre i 2000-2300 metri.
IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo da sabato 17 a mercoledì 21 ottobre 2026:
Sabato 17 ottobre giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa, ottima per attività all’aperto. Aumento della nuvolosità solo a fine giornata. Temperature: Clima gradevole con massima sui 21° e minima notturna stabile a 12°.
Domenica 18 ottobre cedimento dell’alta pressione con arrivo di instabilità. Cielo molto nuvoloso associato a piogge deboli o rovesci intermittenti nel corso del giorno. Temperature: In calo le massime che si fermeranno a 18°, minime stazionarie sui 13°.
Lunedì 19 ottobre permangono condizioni di forte variabilità atmosferica. Il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con rari e brevi spazi di sereno ma rischio di pioggia piuttosto basso. Temperature: Massima in lieve rialzo fino a 19° e minima notturna intorno ai 13°.
Martedì 20 ottobre marcato peggioramento delle condizioni meteo causato dall’arrivo di una perturbazione intensa. Sono previsti cieli coperti e piogge diffuse a carattere di rovescio per gran parte del giorno. Temperature: Massima in flessione a 17° a causa del maltempo; minima stazionaria a 13°.
Mercoledì 21 ottobre continua l’ondata di maltempo. Giornata grigia con piogge battenti nella prima parte del giorno, seguite da una parziale attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature: Valori stazionari e prettamente autunnali, con massima bloccata a 17° e minima stabile a 13°.
Stefano Cavanna
Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE