Sabato soleggiato e domenica variabile, in attesa di una perturbazione più intensa martedì

L’alta pressione sta per essere cacciata dal Mediterraneo ma non ci sarà nessuna perturbazione atlantica a spazzare via l’anticiclone, bensì una goccia fredda che dall’Europa settentrionale si tufferà nelle calde acque del nostro mare. Il contrasto acceso con le temperature presenti nel Mediterraneo attiverà una circolazione depressionaria che sarà dura a morire nel corso dei prossimi giorni.

Domenica i fenomeni più intensi sono attesi tra nord-ovest, Liguria e alta Toscana, pioviggini possibili ma non probabili nel pomeriggio anche sul Piacentino; mentre tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre una perturbazione più organizzata estenderà il maltempo a gran parte del Paese. Possibili piogge abbondanti, calo termico, venti sostenuti e prime nevicate alpine oltre i 2000-2300 metri.