Salvato dal motore di un’auto e adottato da un carabiniere: nuova vita per il micio Mirtillo

Un miagolio proveniente da un’autovettura in sosta ha richiamato l’attenzione dei carabinieri e dato inizio a un intervento concluso con il salvataggio e l’adozione di un gattino. Erano circa le ore 4 e 30 del mattino del 26 settembre scorso una pattuglia del Radiomobile di Fiorenzuola, di passaggio in via San Bernardo proprio a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), ha udito alcuni miagolii provenire dal vano motore di un veicolo parcheggiato.

I militari si sono fermati per verificarne l’origine, individuando un gattino incastrato tra il radiatore e il paraurti. Una volta recuperato, il cucciolo ha trovato subito chi si sarebbe preso cura di lui: un altro carabiniere della stessa Aliquota Radiomobile, appena arrivato per dare il cambio ai colleghi che terminavano il turno, che ha deciso di adottarlo e di chiamarlo Mirtillo. Il piccolo gattino è stato fatto visitare da un veterinario e poi accolto nella casa dove vivono già gli altri quattro mici del carabiniere: Pippo, Ronny, Toby e Ninny, unica femmina del gruppo. Un intervento nato dall’attenzione dei carabinieri durante il servizio sul territorio e concluso con un gesto personale di sensibilità e responsabilità, che ha offerto al gattino salvato una nuova famiglia.