Sardinia Cup, Gas Sales archivia la pratica Lüneburg e vola in finale (3-0)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza centra la finale della Sardinia International Volley Cup 2026 superando in semifinale la SVG Lüneburg per 3-0 (25-23, 25-15, 25-19) al termine di una sfida che solo nel primo set è stata equilibrata. E domani con inizio alle ore 17.30 (diretta su Dazn) affronterà la vincente tra Itas Trentino e Volejbalovy Klub Karlovarsko. Sul taraflex del PalaPirastu è andato in scena il remake della finale di CEV Cup disputata nell’aprile scorso, una sfida che ha nuovamente messo di fronte due delle protagoniste della scorsa stagione europea ed è terminata nello stesso identico modo.

I biancorossi, davanti ad un numeroso pubblico, hanno affrontato con determinazione e intensità la formazione tedesca, trovando risposte importanti sotto il profilo tecnico e caratteriale. Un test di livello per la squadra piacentina che, a pochi giorni dall’inizio del campionato di SuperLega, ha mostrato ulteriori segnali di crescita sia nella qualità del gioco sia nell’intesa tra i reparti.

La partita ha offerto buoni ritmi elevati e scambi spettacolari, con entrambe le squadre determinate a conquistare l’accesso alla finale del quadrangolare internazionale organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Cagliari. Piacenza ha saputo gestire con lucidità i momenti decisivi dell’incontro, facendo valere la propria efficacia nei fondamentali e la profondità dell’organico. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si tratta di un successo significativo per il percorso di avvicinamento al campionato. La semifinale contro la SVG Lüneburg ha rappresentato infatti uno degli ultimi e più probanti esami della preseason, utile per affinare meccanismi e condizione in vista dell’esordio stagionale.

La sfida

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Iyegbekedo, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Stefan Hubner schiera Rein e Enlund in diagonale, Young e Schoenherr al centro, Gruvaeus e Sani alla banda, Goto è il libero. Si inizia con il minuto di silenzio per la recente scomparsa di Stefania Corna già atleta della nazionale azzurra, poi è la formazione tedesca a partire forte. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica in ricezione e a trovare il ritmo, impatta a quota sei e poi nuovamente a quota dieci con un block in di Comparoni sull’attacco di Sebastiano Sani. Ancora un muro di Comparoni ed è il primo vantaggio dei biancorossi (11-10), Luneburg si riporta avanti (14-17), finezza di Gutierrez (75% in attacco) e i tedeschi sono avanti di una lunghezza (16-17) con Hubner a chiamare tempo. È parità a quota diciotto, venti e ventuno, doppio vantaggio biancorosso sull’errore in attacco dei tedeschi (23-21), sono tre i set point biancorossi (24-21), la formazione tedesca ne annulla due (24-23) prima di capitolare con l’errore in battuta.

Equilibrio fino a quota cinque, poi muro di Comparoni ed ace di Gutierrez (8-5), qualche scambio dopo il vantaggio biancorosso è di quattro lunghezze (10-6) con Hubner a chiamare tempo, Piacenza guida le danze, il muro di Comparoni vale il più cinque (17-12), Bovolenta per il 20-14, il set scivola via senza problemi, pipe di Gutierrez (22-14), due scambi dopo dentro Brborić in battuta, Iyegbekedo consegna ai suoi nove set point (24-15) e poi chiude con un numero da funambolo. Luneburg ha in campo Rogers per Sani, si porta avanti di tre lunghezze (6-9), sul 10-12 doppio cambio in casa biancorossa, dentro Leon per Porro e Travica per Bovolenta, ace di Gutierrez ed è meno uno (12-13), diagonale di Leon ed è parità a quota tredici con Hubner a chiamare time out. E subito dopo dentro Brborić per Gutierrez, a quota quindici squadre ancora a braccetto, block in di Zlatanov ed è 16-15. L’ace di Comparoni vale il doppio vantaggio (17-15), time out tedesco e alla ripresa del gioco è Piacenza a segnare ancora punto. Si chiude il doppio cambio in casa Piacenza, Luneburg si porta ad una lunghezza (20-19), prima di vedere scappare ancora i biancorossi (22-19) con un gran colpo di Bovolenta (22-19). Il block in di Brborić consegna ai suoi cinque match ball (24-19) chiude Iyegebekedo con un ace sporco.

Dante Boninfante: “Non era facile partire bene in un palasport in cui è davvero difficile giocare, i ragazzi sono stati bravi a restare nel set e poi una volta trovata la misura tutto è andato meglio. Sono soddisfatto di aver potuto fare giocare dopo parecchio tempo Iyegbekedo, adesso pensiamo solo alla gara di domani”.

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – SVG Lüneburg 3-0

(25-23, 25-15, 25-19)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Zlatanov 8, Iyegbekedo 7, Bovolenta 8, Gutierrez 8, Comparoni 7, Pace (L), Brborić 1, Leon 1, Travica. Ne: McHenry, Galassi, Rizzo (L). All. Boninfante.

SVG Lüneburg: Schoenherr 2, Rein 3, Grouvarus 10, Young 5, Enlund 10, Sani 5, Goto (L), Rogers 2, Homberger. Ne: Gingera. All. Hubner.

Arbitri: Goitre di Torino, Verrascina di Roma.