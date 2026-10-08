Sardinia International Volley Cup 2026, i biancorossi volano a Cagliari

La squadra allenata da coach Dante Boninfante scenderà in campo sabato 10 ottobre alle ore 16 nella prima semifinale affrontando lo SVG Lüneburg, squadra già affrontata e superata dai biancorossi

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ultimerà la sua preparazione precampionato nel prossimo week end partecipando alla Sardinia International Volley Cup 2026, quadrangolare internazionale in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre a Cagliari.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza al gran completo parte oggi dall’aeroporto di Linate per raggiungere Cagliari dove domani, in mattinata, sarà presente alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata da FIPAV Sardegna con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Cagliari. Tutte le partite si giocano al PalaPirastu, il palazzetto di via Rockefeller che torna a ospitare il grande volley internazionale.

La squadra allenata da coach Dante Boninfante scenderà in campo sabato 10 ottobre alle ore 16.00 nella prima semifinale affrontando lo SVG Lüneburg, squadra già affrontata e superata dai biancorossi nell’aprile scorso nella finale di CEV Volleyball Cup. A seguire, alle ore 18.30, sarà la volta della sfida tra Itas Trentino e VK Karlovarsko.

La Sardinia International Volley Cup 2026 rappresenta per la formazione biancorossa l’ultimo appuntamento precampionato prima dell’inizio ufficiale della stagione fissato per domenica 18 ottobre alle ore 17.00 a Padova con la prima giornata di SuperLega.

Domenica 11 ottobre si disputeranno le finali: alle ore 15.00 la gara valida per il terzo e quarto posto, mentre alle ore 17.30 andrà in scena la finale che assegnerà il trofeo.

Le semifinali del torneo saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della FIPAV Sardegna al seguente link: Streaming Sardinia International Volley Cup 2026 mentre le due finali dell’11 ottobre saranno trasmesse in diretta su DAZN.