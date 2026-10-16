“Sbagliato far entrare l’Esercito nelle scuole, prima viene la pace”

L’esercito entra nelle scuole di ogni ordine e grado e io penso sia estremamente sbagliato. Nei miei anni di insegnamento è successo diverse volte che proponessero alle classi di recarsi in visita a San Damiano, sede dell’aeroporto piacentino che ha ospitato i caccia bombardieri Tornado e alcuni colleghi andavano. Così come succedeva che insegnanti, e soprattutto genitori, portassero i figli a visitare caserme e facessero salire bambini e bambine a bordo dei carri armati come fosse un gioco. Comunque eravamo sempre riusciti a tenere a bada queste attività e anche i Dirigenti Scolastici non insistevano poiché erano coscienti che la scuola deve educare alla Pace e non preparare alla guerra.

Oggi la propaganda militarista si è fatta più forte e “prepotente” e le autorità scolastiche a tutti i livelli, sono più docili al Governo e ai militari.