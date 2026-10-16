“Sbagliato far entrare l’Esercito nelle scuole, prima viene la pace”
Sulla polemica che ha investito la presenza in alcune scuole dei militari dell’Esercito, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Roberto Lovattini
Sulla polemica che ha investito la presenza in alcune scuole dei militari dell’Esercito, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Roberto Lovattini, ex insegnante e animatore di Europe for Peace di Piacenza.
L’esercito entra nelle scuole di ogni ordine e grado e io penso sia estremamente sbagliato. Nei miei anni di insegnamento è successo diverse volte che proponessero alle classi di recarsi in visita a San Damiano, sede dell’aeroporto piacentino che ha ospitato i caccia bombardieri Tornado e alcuni colleghi andavano. Così come succedeva che insegnanti, e soprattutto genitori, portassero i figli a visitare caserme e facessero salire bambini e bambine a bordo dei carri armati come fosse un gioco. Comunque eravamo sempre riusciti a tenere a bada queste attività e anche i Dirigenti Scolastici non insistevano poiché erano coscienti che la scuola deve educare alla Pace e non preparare alla guerra.
Oggi la propaganda militarista si è fatta più forte e “prepotente” e le autorità scolastiche a tutti i livelli, sono più docili al Governo e ai militari.
Infatti in Toscana ed Emilia Romagna è stata diffusa alle scuole l’iniziativa promossa dal comando militare dell’esercito e diffusa attraverso una comunicazione dell’ufficio scolastico regionale (Usr) per delle conferenze di orientamento dell’esercito nelle scuole dell’Emilia-Romagna.
Gli istituti scolastici non dovrebbero diventare luoghi di promozione delle carriere militari e del reclutamento dei giovani così come non devono essere un luogo per l’indottrinamento a partire dalle scuole primarie o dell’infanzia. Poiché l’obiettivo di queste iniziative è chiaro: cercare di reintrodurre l’idea che guerre siano indispensabili e sia bello e utile arruolarsi. Niente naturalmente contro le persone che svolgono il servizio militare, ma bambini/e e ragazze/i devono innanzitutto sviluppare lo spirito critico e imparare a muoversi in pace e per la Pace.
Spero quindi che i docenti, i genitori e gli studenti delle superiori dicano no a questa propaganda e non partecipino. Ci sono gli strumenti legali per opporsi e li potete trovare sul sito dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’Università https://osservatorionomilscuola.com/2024/12/25/elenco-mozioni-editabili-del-vademecum-contro-la-militarizzazione-delle-scuole/
Roberto Lovattini