Scarcerato dopo due anni e subito espulso: trasferito al Cpr di Gradisca

Nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino di 37 anni, appena scarcerato, è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca D’Isonzo (Gorizia). L’uomo, che risultava irregolare sul territorio nazionale, ha scontato due anni nel carcere di Piacenza per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è stata avviata la procedura d’espulsione dell’uomo, accompagnato da personale specializzato della Questura presso la struttura di trattenimento di Gradisca D’Isonzo.