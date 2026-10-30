Scende dall’auto, travolto da un suv sull’A1: muore 20enne di Caorso

E’ un giovane di Caorso (Piacenza) la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’autostrada A1, all’altezza di Melegnano (Milano). Thomas Qirjaj avrebbe compiuto 21 anni all’inizio di dicembre: secondo quanto ricostruito, a seguito di un incidente nel quale era rimasta coinvolta la vettura su cui viaggiava con alcuni amici, stava cercando di posizionare lungo la corsia di marcia il triangolo che segnala la situazione di pericolo quando è stato travolto da un suv, condotto da un 25enne di Modena, che sopraggiungeva in quel momento. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorso dai sanitari del 118, è spirato poco dopo l’arrivo all’ospedale Predabissi di Vizzolo. Sull’incidente indaga la polizia stradale, coordinata dalla Procura di Lodi.