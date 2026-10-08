Scherma, poker di medaglie per il “Pettorelli” al trofeo “Città di Gallarate”

Irene Cecchet, sul podio a Gallarate

Brillanti risultati per il Circolo “Pettorelli” al Trofeo “Città di Gallarate”, dove il sodalizio biancorosso ha brillato nella spada con le proprie giovani promesse. Nel bottino della società presieduta da Alessandro Bossalini, spiccano le quattro medaglie oltre a una serie di ottimi piazzamenti. In vetrina, in primis, Irene Cecchet, classe 2007 e seconda nella gara Open femminile dove si è arresa solamente in finale alla promettente Amelie Maiocchi; nello stesso tabellone, nona Pornima Truffelli e decima Francesca Molinari.

Numerosi, invece, i risultati della “galassia-Gran Premio Giovanissimi” (under 14). Nei Ragazzi-Allievi, bronzo per Gabriele Mega, con Andrea Rizzo ottavo, Martino Barenghi tredicesimo e presenze nei 32 per Andrea Bosi (ventesimo) e Andrea Ghizzinardi (ventiduesimo). Nei Maschietti-Giovanissimi, tre “lame” piacentine in top ten: terzo posto per Achille Romanini, mentre Alessandro Cobianchi e Vittorio Valisa hanno accarezzato la finale a otto chiudendo rispettivamente nono e decimo. In campo femminile, altro bronzo nelle Giovanissime con Nicole Bassi (settima Azzurra Inzitari); infine, nelle Ragazze-Allieve ottava Arianna Nicolini, nona Amelia Secondi e diciassettesima Martina Nicolini.

