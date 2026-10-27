Sciopero 30 ottobre, cortei e manifestazioni in città

La partecipata assemblea di sabato 24 ottobre ha lanciato un appuntamento per lo sciopero di venerdì 30 ottobre anche a Piacenza: Usb, Potere al Popolo!, Collettivo Randagio, Collettivo Alt, Collettivo 26×1, Una voce per Gaza invitano studenti e studentesse a concentrarsi alle ore 8.30 al parcheggio Cheope, e danno appuntamento a lavoratori e lavoratrici alle ore 9 nello stesso punto.

“Grazie a chi ha partecipato sabato all’assemblea, – spiegano i promotori – tante persone dal mondo della logistica, del lavoro pubblico, dell’università e della scuola, abbiamo definito i contenuti della manifestazione di venerdì 30 ottobre: l’opposizione al riarmo e al genocidio del popolo palestinese, la costruzione di un’alternativa fatta dell’investimento in una scuola pubblica e inclusiva, in servizi pubblici funzionali ed accessibili, dalla sanità ai trasporti; l’organizzazione di una vera transizione ecologica che sia anche giusta e non sposti tutto il peso delle conseguenze del cambiamento climatico sulle fasce più deboli della popolazione. Non ultima, la richiesta di adeguare i salari fermi in Italia da 30 anni” spiegano gli organizzatori. “Lo sciopero di venerdì nasce innanzitutto dallo sciopero internazionale dei porti che vuole interrompere la complicità di chi lavora nella logistica con la guerra e il genocidio portato avanti da Israele. Per questo sabato abbiamo ospitato gli interventi di Giovanno Ceraolo e Eyas Awad, coordinatore nazionale Usb porti il primo e membro dell’Udap il secondo, rispettivamente. Per questo venerdì ascolteremo in collegamento l’intervento di un portuale della Federazione Sindacale Mondiale (FSM) e di una studentessa dalla Francia. Tutto il mondo è ormai unito in questa lotta”. “Anche a Piacenza diverse forze occuperanno le vie della città per portare le stesse parole d’ordine da più punti. L’opposizione alla guerra e al riarmo, la richiesta di dignità per chi lavora e studia sta unendo un fronte ampio e organizzazioni con visioni anche diverse e plurali. Venerdì tutte porteremo a Piacenza i nostri temi e contenuti”. L’appuntamento è per le 8.30 al parcheggio del Cheope per chi studia, alle 9 per chi lavora.