Sconfitta per la Gas Sales B all’esordio contro Novi (0-3)
Per la società biancorossa si tratta della seconda partecipazione della propria formazione al campionato nazionale di Serie B
Serie B, debutto amaro per i biancorossi – Non inizia con un sorriso il cammino di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel campionato nazionale di Serie B. All’esordio stagionale alla Palestra Salvadé, davanti a un numeroso pubblico, la giovane formazione biancorossa, composta interamente da atleti Under 19, ha ceduto il passo alla più esperta AS Gulliver Novi Ligure Pallavolo, vittoriosa per 3-0 (16-25, 18-25, 14-25).
Per la società biancorossa si tratta della seconda partecipazione della propria formazione al campionato nazionale di Serie B, un progetto che punta soprattutto alla crescita tecnica e agonistica dei giovani talenti del settore giovanile confrontandoli con una categoria di alto livello.
Fin dalle prime battute gli ospiti hanno fatto valere esperienza, fisicità e continuità di rendimento, prendendo il controllo del match e gestendo con autorità i momenti decisivi dei tre set. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha provato a restare in partita affidandosi all’entusiasmo e alla voglia di fare dei propri giovani atleti, ma ha pagato inevitabilmente qualche errore di troppo contro un avversario più abituato alla categoria.
Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è trattato del primo banco di prova stagionale in un campionato che rappresenta un importante percorso di crescita tecnica e personale per i giovani atleti biancorossi.
Nonostante il risultato, l’esordio ha rappresentato un importante punto di partenza per il gruppo biancorosso, chiamato a utilizzare ogni gara come occasione di crescita in un torneo particolarmente competitivo.
Il tabellino
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – AS Gulliver Novi Ligure 0-3
(16-25, 18-25, 14-25)
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Ceapa 1, Destro 9, Kotlar, Leombroni 4, Ozzi 3, Fraleone 6, Maffini (L), De Santis, Bozzetti 3, Aquino, Tanev 3, Bonetti (L), Veneziani 3. Ne: Filagrana. All. Antonucci, Caminiti.
AS Gulliver Novi Ligure: Romagnano 11, Volpara 9, Giovanelli J. 19, Repetto 10, Corino 8, Formaggio 2, Gasperini (L), Bonvini (L), Miraglia, Diamanti, Giovanelli L. Ne: Pittaluga, Rizzo, Cartasegna. All. Repetto.
Note: durata set 22’, 24’ e 22’ per un totale di 68’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 7, ace 2, muri punto 4, errori in attacco 6, ricezione 47% (27% perfetta), attacco 34% AS Gulliver Novi Ligure: battute sbagliate 9, ace 6, muri punto 10, errori in attacco 6, ricezione 53% (40% perfetta), attacco 53%.