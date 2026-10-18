Sconfitta per la Gas Sales B all’esordio contro Novi (0-3)

Per la società biancorossa si tratta della seconda partecipazione della propria formazione al campionato nazionale di Serie B, un progetto che punta soprattutto alla crescita tecnica e agonistica dei giovani talenti del settore giovanile confrontandoli con una categoria di alto livello.

Fin dalle prime battute gli ospiti hanno fatto valere esperienza, fisicità e continuità di rendimento, prendendo il controllo del match e gestendo con autorità i momenti decisivi dei tre set. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha provato a restare in partita affidandosi all’entusiasmo e alla voglia di fare dei propri giovani atleti, ma ha pagato inevitabilmente qualche errore di troppo contro un avversario più abituato alla categoria.