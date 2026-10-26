Scontro auto-moto sulla via Emilia, grave un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Emilia Parmense, nel tratto tra Alseno (Piacenza) e Fidenza (Parma). Il fatto è accaduto intorno alle 13.30 all’altezza della frazione di Rimale di Fidenza, dove la moto condotta dal giovane si è scontrata con una vettura per cause in corso di accertamento. Il 17enne è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso decollato da Parma, e successivamente trasportato in volo all’ospedale Maggiore della città ducale in codice rosso. Presenti anche i vigili del fuoco. Dei rilievi dell”incidente – che ha provocato disagi alla circolazione lungo la via Emilia – si occupano i carabinieri.