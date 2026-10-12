Scontro con un’auto sulla Statale 45, grave motociclista: trasportato a Parma

Grave incidente nel pomeriggio del 12 ottobre in provincia di Piacenza. E’ accaduto poco prima delle 16 lungo la Statale 45, all’altezza dell’incrocio per Ancarano di Rivergaro, dove una vettura ed una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e l’uomo in sella alla due ruote, un 59enne, è stato sbalzato finendo a terra: è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco, e – una volta stabilizzato – trasportato in volo in codice rosso dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore Parma, dove si trova ricoverato. Alla guida dell’auto una donna, che ha riportato lievi ferite. Dei rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, si occupano i carabinieri. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale; l’incidente ha provocato disagi alla circolazione.