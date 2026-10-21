Scontro tra auto e scooter nella “curva della morte” a San Rocco, ferito un uomo
21 ottobre 2026 | 11:40
Ad avere la peggio un uomo in sella allo scooter che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cremona
Violento scontro tra una vettura e uno scooter nella “curva della morte” a San Rocco al Porto, lungo la strada subito dopo il centro commerciale. E’ accaduto nella mattinata del 21 ottobre intorno alle 9 del mattino. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con alcuni mezzi e la squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.
Ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter, trasportato d’urgenza all’ospedale di Cremona. Soccorsi anche gli occupanti dell’auto, tra i quali una bambina di pochi mesi. Per accertamenti medici sono stati condotti all’ospedale di Lodi. Sul posto per i rilievi i carabinieri del radiomobile di Codogno.