Scuola e sport di alto livello: al Karate Piacenza Farnesiana sono 8 gli studenti-atleti

Sono otto gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana – allenati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi – che hanno ottenuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali la certificazione sportiva di atleta di alto livello a seguito dei prestigiosi risultati agonistici: si tratta di Eva Dallavalle, Ginevra Livelli, Gaia Granelli, Sofia Bouraya, Michelle Rizzoli, Lorenzo Centonze, Leonardo Scanacapra, Paul Denis Popovici.

E’ difficile conciliare l’attività sportiva di alto livello con gli impegni scolastici: pertanto da anni è vigente il progetto studente-atleta di alto livello e anche per l’anno scolastico 2026/2027 è stato confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, i quali, sulla base degli specifici requisiti tecnici approvati dalla Commissione Ministeriale, vengono riconosciuti quali “Studenti-atleti di alto livello”.