Scuola e sport di alto livello: al Karate Piacenza Farnesiana sono 8 gli studenti-atleti
Il progetto del Ministero dell’Istruzione per conciliare l’attività sportiva di alto livello con gli impegni scolastici
Sono otto gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana – allenati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi – che hanno ottenuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali la certificazione sportiva di atleta di alto livello a seguito dei prestigiosi risultati agonistici: si tratta di Eva Dallavalle, Ginevra Livelli, Gaia Granelli, Sofia Bouraya, Michelle Rizzoli, Lorenzo Centonze, Leonardo Scanacapra, Paul Denis Popovici.
E’ difficile conciliare l’attività sportiva di alto livello con gli impegni scolastici: pertanto da anni è vigente il progetto studente-atleta di alto livello e anche per l’anno scolastico 2026/2027 è stato confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, i quali, sulla base degli specifici requisiti tecnici approvati dalla Commissione Ministeriale, vengono riconosciuti quali “Studenti-atleti di alto livello”.
Per ogni studente-atleta viene individuato un docente interno con il ruolo di tutor scolastico, che collabora con un tutor sportivo esterno, referente dell’organismo sportivo di appartenenza dello studente, per adeguare il programma scolastico al calendario agonistico delle gare e degli allenamenti. L’intento è bilanciare l’attività didattica con quella motoria, in un’ottica di promozione del valore educativo e sociale dello sport, nonché, del diritto allo studio e del successo formativo delle studentesse e degli studenti atleti. Il Progetto permette a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso un pecorso formativo personalizzato, flessibilità nelle interrogazioni e verifiche, la deroga al numero delle assenze e una piattaforma di e-learning dedicata.