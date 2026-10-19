Scuole in allerta per la giornata del 20, niente uscite e spostamenti
Si moltiplicano i messaggi in cui si annunciano disordini e violenze anche a Piacenza: i dirigenti scolastici scelgono la prudenza
Scuole in allerta già per la giornata di domani, martedì 20 ottobre, anche a Piacenza. Diversi istituti superiori hanno comunicato alle famiglie degli studenti e al personale che saranno applicate limitazioni agli spostamenti tra le varie sedi e le palestre. Stanno infatti girando in maniera incontrollata chat in cui si annunciano disordini – sulla scorta di quanto accaduto a Milano e Bologna – non da sabato 24, come comunicato dalla sindaca Katia Tarasconi , ma già a partire dalle prossime ore.
Non è possibile verificare la fondatezza di questi annunci, sottolineano i dirigenti scolastici, per maggiore prudenza si è quindi deciso di sospendere le uscite e gli spostamenti al di fuori degli edifici scolastici, ad eccezione ovviamente dell’ingresso e dell’uscita degli studenti e del personale. Le forze dell’ordine sono già state allertate.