Segreterie scolastiche nel caos, Gilda Insegnanti “A Piacenza la Lega protesta contro se stessa”

“Le segreterie scolastiche di Piacenza affondano nel caos . La realtà parla di interpelli con date errate, graduatorie fantasma negli albi online e software gestionali che non funzionano adeguatamente. Il recente e massiccio passaggio agli Istituti Comprensivi ha determinato uffici aperti ex novo, organici ridotti all’osso e personale catapultato in prima linea senza un briciolo di formazione, creando situazioni atipiche come quella avvenuta all’IC 1. In questo quadro di totale anarchia organizzativa , lo scontro sull’ ora di alternativa alla religione cattolica all’IC 1 diventa lo specchio di un cortocircuito più ampio. E fa sorridere la reazione della politica”. E’ quanto afferma la Gilda Insegnanti Parma e Piacenza.

“Ci meraviglia che a gridare allo scandalo sia proprio la Lega”, attacca Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda Unams per la provincia di Piacenza, oltre che a Parma e dirigente regionale della stessa. “Parliamo dello stesso partito che esprime l’attuale Ministro e che ha quindi la piena responsabilità politica del comparto scuola. In Emilia-Romagna, e a Piacenza in particolare, la Lega si è mossa in perfetta continuità con le passate gestioni del Pd, del quale è ormai alleata di fatto nelle politiche scolastiche locali e non solo. Da chi governa ci saremmo aspettati uno spoils system serio qui in Emilia-Romagna e interventi strutturali per far funzionare le segreterie, non le solite passerelle elettorali e le solite esternazioni propagandistiche a cose fatte”.