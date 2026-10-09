Serate teologiche, in via Scalabrini due appuntamenti in memoria di Don Paolo Caminati
Il 19 ottobre la presentazione di “La polvere sotto il tappeto” di Mariapia Veladiano; il 3 novembre il dialogo tra Don Luca Castiglioni e Donata Horak
Tornano le serate di approfondimento teologico organizzate da La Camoteca che danno il via alle attività annuali dello spazio culturale coltivato in memoria di Don Paolo Camminati presso la sede di via Scalabrini, 65.
Per l’edizione 2026, il titolo scelto come filo rosso per gli ormai tradizionali due appuntamenti autunnali è “La polvere sotto il tappeto”. Gli incontri si terranno lunedì 19 ottobre e martedì 3 novembre a partire dalle ore 20.45 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile.
Il primo incontro del 19 ottobre avrà come ospite la teologa e scrittrice Mariapia Veladiano, che presenterà il suo libro “Dio della Polvere” (Guanda ed.), un romanzo che usa lo stile narrativo del dialogo per raccontare il percorso di cura e ripresa personale di una vittima di abusi nella Chiesa. Lo spunto fornito ha lo scopo di stimolare una consapevole riflessione sulla qualità delle relazioni ecclesiali e sulla tutela delle persone fragili.
L’appuntamento di martedì 3 novembre vedrà come relatori i teologi Don Luca Castiglioni e Donata Horak, che, partendo dai propri testi “Smaschilizzare la Chiesa” e “Il Potere e la vita” (ed. Paoline) nati dall’esperienza comune di partecipazione agli incontri del Consiglio dei nove Cardinali con Papa Francesco, dialogheranno sul ruolo delle donne e degli uomini nella Chiesa dei nostri tempi, presentando le sfide e le riforme che molti auspicano ma che trovano ancora resistenze e ostacoli.