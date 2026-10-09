Serate teologiche, in via Scalabrini due appuntamenti in memoria di Don Paolo Caminati

Per l’edizione 2026, il titolo scelto come filo rosso per gli ormai tradizionali due appuntamenti autunnali è “La polvere sotto il tappeto”. Gli incontri si terranno lunedì 19 ottobre e martedì 3 novembre a partire dalle ore 20.45 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile.

Il primo incontro del 19 ottobre avrà come ospite la teologa e scrittrice Mariapia Veladiano, che presenterà il suo libro “Dio della Polvere” (Guanda ed.), un romanzo che usa lo stile narrativo del dialogo per raccontare il percorso di cura e ripresa personale di una vittima di abusi nella Chiesa. Lo spunto fornito ha lo scopo di stimolare una consapevole riflessione sulla qualità delle relazioni ecclesiali e sulla tutela delle persone fragili.

L’appuntamento di martedì 3 novembre vedrà come relatori i teologi Don Luca Castiglioni e Donata Horak, che, partendo dai propri testi “Smaschilizzare la Chiesa” e “Il Potere e la vita” (ed. Paoline) nati dall’esperienza comune di partecipazione agli incontri del Consiglio dei nove Cardinali con Papa Francesco, dialogheranno sul ruolo delle donne e degli uomini nella Chiesa dei nostri tempi, presentando le sfide e le riforme che molti auspicano ma che trovano ancora resistenze e ostacoli.