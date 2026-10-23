Serie B, Gas Sales Bluenergy in trasferta a Garlasco per la seconda giornata

La formazione piacentina, guidata in panchina da Matteo Antonucci e Franco Caminiti, è alla sua seconda esperienza nel campionato nazionale che verrà affrontato con atleti dell’Under 19, ed è chiamata a riscattare la sconfitta maturata nella gara inaugurale del campionato e guarda alla trasferta pavese con la volontà di compiere ulteriori passi avanti sotto il profilo del gioco e della continuità. La squadra, composta da un gruppo giovane ma ricco di entusiasmo, ha lavorato in settimana agli ordini dello staff tecnico per preparare al meglio un confronto che si preannuncia impegnativo. Il Volley 2001 Garlasco, davanti al proprio pubblico, cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti, mentre Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza punterà a mettere in mostra i progressi evidenziati durante gli allenamenti e a trovare i primi punti della stagione. Sarà una sfida tra due squadre motivate e desiderose di consolidare il proprio percorso in questo avvio di campionato. La formazione biancorossa vuole confermare il proprio spirito combattivo e affrontare con determinazione una trasferta che rappresenta un importante banco di prova per la crescita del gruppo.