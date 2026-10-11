Serie D: la capolista Nibbiano&Valtidone ospita la Virtus Ciserano 3-1 DIRETTA

Fine primo tempo : Nibbiano&Valtidone in vantaggio 2-0 sulla Virtus Ciserano dopo i primi 45′ di gioco grazie alle reti di Spaviero e Grasso. Buon primo tempo dei valtidonesi, bravi a sbloccare subito la gara e a trovare il raddoppio nei primi 20′, il Ciserano ha provato a reagire ma senza rendersi mai veramente pericoloso

Obiettivo riscatto per il Nibbiano, che dopo un filotto di cinque partite nell’ultimo turno ha ceduto di misura al Caldiero incassando la prima sconfitta in campionato. La squadra di Rastelli resta in vetta alla classifica in coabitazione con il Chievo e attende domenica la Virtus Ciserano, che fin qui ha incassato una sola sconfitta (per mano del Chievo) e arriva dal netto successo per 3-0 sulla Virtus Verona. Un test importante per il Nibbiano, che vuole subito riprendere la sua corsa.