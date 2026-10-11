Serie D: la capolista Nibbiano&Valtidone ospita la Virtus Ciserano 3-1 DIRETTA
SERIE D – 7^ GIORNATA
NIBBIANO&VALTIDONE – VIRTUS CISERANO 3-1
(9′ Spaviero, 19′ Grasso, 48′ Lozza, 67′ Minasola)
DIRETTA
67′ – Terza rete del Nibbiano con Minasola, che insacca con una pregevole conclusione a giro
48′ – Accorcia le distanze il Ciserano grazie a Lozza, che insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione
Via alla ripresa
Fine primo tempo: Nibbiano&Valtidone in vantaggio 2-0 sulla Virtus Ciserano dopo i primi 45′ di gioco grazie alle reti di Spaviero e Grasso. Buon primo tempo dei valtidonesi, bravi a sbloccare subito la gara e a trovare il raddoppio nei primi 20′, il Ciserano ha provato a reagire ma senza rendersi mai veramente pericoloso
19′ – Raddoppio del Nibbiano con bomber Grasso
9′ – Nibbiano in vantaggio con una gran conclusione di Spaviero che supera Rovelli. Ottimo avvio della squadra di Rastelli, che in precedenza aveva già sfiorato il vantaggio con Marino
Via alla gara
Formazioni
Nibbiano&Valtidone: Guerci, Patitucci, Castegnaro, Tambussi, Alcibiade, Boccenti, Marino, Boschetti, Hasanaj, Grasso, Spaviero. A disposizione: Taina, Autiero, Panigada, Caneva, Lancellotti, Palesi, Ababio, Suardi, Minasola. Allenatore: Rastelli.
Ciserano: Rovelli, Baggi, De Felice, Costa, Lucenti, Gervasoni, Rbouhi, Marin, Lozza, Inacio, Tosi. A disposizione: Comi, Rota, Percassi, Gashi, Geraldelesko, Rachdaoui, Locatelli, Colleoni, Arici. Allenatore: Valentini.
Obiettivo riscatto per il Nibbiano, che dopo un filotto di cinque partite nell’ultimo turno ha ceduto di misura al Caldiero incassando la prima sconfitta in campionato. La squadra di Rastelli resta in vetta alla classifica in coabitazione con il Chievo e attende domenica la Virtus Ciserano, che fin qui ha incassato una sola sconfitta (per mano del Chievo) e arriva dal netto successo per 3-0 sulla Virtus Verona. Un test importante per il Nibbiano, che vuole subito riprendere la sua corsa.