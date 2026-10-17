Serie D: ostacolo Caldiero per il Piace, impegni in trasferta per Nibbiano e Fiorenzuola
Il programma di domenica delle formazioni piacentine
Squadre piacentine in campo domenica (ore 15) per l’ottava giornata del campionato di Serie D: il Piacenza ospita al Garilli il Caldiero, impegni in trasferta per la capolista Nibbiano&Valtidone – sul campo del Brusaporto – e per il Fiorenzuola, che affronta la Pavonese.
Sarà un test importante per i biancorossi, dopo il buon primo tempo disputato mercoledì con il Milan Futuro (gara poi sospesa dopo i primi 45’ per un infortunio del direttore di gara); al Garilli arriverà un Caldiero terzo in classifica a +1 sul Piace (con una partita giocata in più) e che finora ha incassato una sola sconfitta, al debutto con il Milan Futuro; da lì sei risultati utili consecutivi, tra cui il successo con il Nibbiano capolista, e il secondo miglior attacco del girone con 12 reti. I veronesi arriveranno a Piacenza con il morale alto, forti di due successi di fila, l’ultimo per 3-1 a domicilio della Pro Palazzolo. Un impegno che si preannuncia dunque tutt’altro che agevole per la squadra di Franzini, che dovrà puntare al bottino pieno per provare ad accorciare sulla vetta. “Il Caldiero – le parole del tecnico alla vigilia – è una squadra forte che sta ottenendo buoni risultati e verrà al Garilli per giocarsi la partita a viso aperto. Dovremo fare il massimo per centrare una vittoria che sarebbe importantissima. I 45’ contro il Milan Futuro? Abbiamo giocato bene, ma in fase offensiva avremmo dovuto concretizzare le tante occasioni create”.
Vuole invece continuare a correre il Nibbiano&Valtidone, dopo la spumeggiante prestazione messa in campo domenica scorsa davanti alla Virtus Ciserano. I valtidonesi – da soli in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Chievo, che domenica sarà impegnato nel match casalingo con il Milan Futuro – se la vedranno con un Brusaporto che veleggia a metà classifica con 9 punti e andrà a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Cercherà invece la sua prima vittoria il Fiorenzuola, che nel derby di sabato scorso con il Piacenza – terzo pareggio consecutivo – ha mandato segnali positivi: i rossoneri, che nelle scorse ore hanno annunciato l’ingaggio dell’attaccante Luca Mariotti, sono penultimi in graduatoria con tre punti e affrontano in uno scontro salvezza la Pavonese, a +4 sulla squadra di Villa e reduce da un netto ko sul campo della Leon.