Serie D: Piacenza a caccia di punti sul campo del Milan Futuro

Il mezzo passo falso di sabato scorso, con il pareggio nel derby contro il Fiorenzuola, ha interrotto una serie di tre successi consecutivi – tra campionato e Coppa – per i biancorossi, ma soprattutto fatto registrare un passo indietro sul piano del gioco e della prestazione. La squadra di Franzini si trova nella scomoda posizione di inseguitrice, con la vetta distante già sette punti (con una gara in meno) e una stagione che finora stenta davvero a decollare. Si attendono segnali di ripresa già a partire da mercoledì, anche si di fronte ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da affrontare e a sua volta a caccia di riscatto. Il Milan Futuro – guidato dal tecnico spagnolo Sergio Navarro e a quota 9 in classifica, con due gare da recuperare – è reduce infatti dalla sconfitta interna contro il Rovato, secondo ko stagionale..