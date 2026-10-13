Serie D: Piacenza a caccia di punti sul campo del Milan Futuro
Nuovo impegno infrasettimanale per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, info biglietti) affronta allo stadio Chinetti di Solbiate Arno il Milan Futuro nel recupero della quinta giornata di campionato, gara rinviata a causa degli impegni con le nazionali giovanili di alcuni giocatori rossoneri.
Il mezzo passo falso di sabato scorso, con il pareggio nel derby contro il Fiorenzuola, ha interrotto una serie di tre successi consecutivi – tra campionato e Coppa – per i biancorossi, ma soprattutto fatto registrare un passo indietro sul piano del gioco e della prestazione. La squadra di Franzini si trova nella scomoda posizione di inseguitrice, con la vetta distante già sette punti (con una gara in meno) e una stagione che finora stenta davvero a decollare. Si attendono segnali di ripresa già a partire da mercoledì, anche si di fronte ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da affrontare e a sua volta a caccia di riscatto. Il Milan Futuro – guidato dal tecnico spagnolo Sergio Navarro e a quota 9 in classifica, con due gare da recuperare – è reduce infatti dalla sconfitta interna contro il Rovato, secondo ko stagionale..
Franzini dovrà ancora fare a meno di Barba e Sereni: probabile qualche cambio rispetto all’undici visto a Fiorenzuola, anche in considerazione delle tante partite ravvicinate (domenica al Garilli arriverà il Caldiero): “Affrontiamo una squadra con tanti giovani talenti – inquadra la sfida il tecnico -, giocano con la mente libera e hanno grandi qualità, soprattutto offensive. Mi aspetto una partita aperta e con tante occasioni”. Un progetto dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani quello portato avanti dal club rossonero, partito dalla Serie C e ora alla seconda stagione consecutiva in Serie D.