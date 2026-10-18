Serie D, Piacenza sfida il Caldiero al Garilli. In campo alle 15

Sarà un test importante per i biancorossi, dopo il buon primo tempo disputato mercoledì con il Milan Futuro (gara poi sospesa dopo i primi 45’ per un infortunio del direttore di gara); al Garilli arriverà un Caldiero terzo in classifica a +1 sul Piace (con una partita giocata in più) e che finora ha incassato una sola sconfitta, al debutto con il Milan Futuro; da lì sei risultati utili consecutivi, tra cui il successo con il Nibbiano capolista, e il secondo miglior attacco del girone con 12 reti. I veronesi arriveranno a Piacenza con il morale alto, forti di due successi di fila, l’ultimo per 3-1 a domicilio della Pro Palazzolo. Un impegno che si preannuncia dunque tutt’altro che agevole per la squadra di Franzini, che dovrà puntare al bottino pieno per provare ad accorciare sulla vetta. “Il Caldiero – le parole del tecnico alla vigilia – è una squadra forte che sta ottenendo buoni risultati e verrà al Garilli per giocarsi la partita a viso aperto. Dovremo fare il massimo per centrare una vittoria che sarebbe importantissima. I 45’ contro il Milan Futuro? Abbiamo giocato bene, ma in fase offensiva avremmo dovuto concretizzare le tante occasioni create”.