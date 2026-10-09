Serie D: sabato il derby Fiorenzuola-Piacenza. Domenica il Nibbiano ospita il Ciserano

Attraversa un buon momento il Piacenza, che si presenterà al Pavesi forte di tre successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia; la squadra di Franzini, dopo un avvio altalenante di campionato, appare ora in crescita e avrà l’obiettivo di proseguire la serie positiva per avvicinare la vetta, distante al momento cinque punti ma con una gara da recuperare (il match con il Milan Futuro si disputerà il 14 ottobre). “Stiamo bene e arriviamo da un buon momento – le parole alla vigilia di Franzini, che dovrà rinunciare agli infortunati Barba, Sereni e Taugourdeau -, ma sappiamo che ogni partita fa storia a sé e siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare”. Va a caccia di continuità anche il Fiorenzuola, reduce dai pareggi con Caldiero e Villa Valle dopo le quattro sconfitte nelle prime quattro gare di campionato. Il club rossonero – che nelle ultime ore ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Enrico Morrone – cercherà un risultato di prestigio per muovere ulteriormente una classifica che li vede ancora inchiodati all’ultimo posto insieme alla Tritium.