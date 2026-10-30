Serie D: sale l’attesa per il derby Piace-Nibbiano, Fiorenzuola in anticipo sul campo del Chievo

Sarà una gara importante quella del Garilli soprattutto per il Piacenza, che tra il match con la capolista e il recupero del 4 novembre con il Milan Futuro (si disputerà solo il secondo tempo) si gioca una bella chance per avvicinarsi alla vetta, ora occupata dai valtidonesi e distante nove punti. Da questo punto di vista la pressione sarà tutta sui biancorossi, che arrivano da sei risultati utili consecutivi ma senza aver ancora trovato un filotto di vittorie in grado di imprimere un vero cambio di passo. Dall’altra parte, il percorso del Nibbiano, finora la grande sorpresa del campionato, è stato invece quasi perfetto, con otto vittorie in nove gare, una difesa praticamente impenetrabile (solo tre gol subìti), e la vetta in solitaria con cinque punti di vantaggio sul Chievo. Un’assenza importante per mister Rastelli, che dovrà rinunciare allo squalificato Spaviero; in casa Piacenza non ci sarà Bakayoko, a sua volta fermato per un turno dal giudice sportivo, ancora out anche Sereni, mentre Ferri viaggia verso il rientro in difesa (in caso di forfait è pronto Silva). Al Garilli si attende una bella cornice di pubblico – a giovedì sera erano stati circa 500 i tagliandi staccati – per un match che potrà dire molto sulle ambizioni delle due formazioni.