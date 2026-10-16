Seta, stop alla “tassa sulla stanchezza”. Fit Cisl “Tutela estesa a tutti i lavoratori”

“Abbiamo contestato fin dall’inizio un meccanismo che ritenevamo inaccettabile per le conseguenze sulla retribuzione degli autisti – dichiara Salvatore Buono, Fit Cisl Piacenza -. Abbiamo sostenuto questa posizione fino alla conciliazione del 1° ottobre. Oggi l’azienda torna sui propri passi e applica a tutti l’accordo, meno penalizzante, del 2024. È il riconoscimento concreto della fondatezza della nostra battaglia sindacale”. Il passaggio decisivo – fa notare il sindacato – è contenuto nella stessa comunicazione di Seta: “L’azienda riferisce che le verifiche condotte dopo la conciliazione hanno evidenziato criticità sulla parità di condizioni tra i lavoratori e sull’efficacia della misura incentivante. Visti i risultati emersi dalla conciliazione portata avanti dalla Fit Cisl, Seta, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, ha quindi deciso di non applicare più l’accordo del 16 aprile 2026”. Una scelta che, per la Fit Cisl, conferma il valore del percorso intrapreso: “Chi aveva contestato il nostro risultato si trova oggi a condividere l’estensione delle tutele che abbiamo difeso – osserva Buono -. Ne siamo soddisfatti, perché il nostro obiettivo è migliorare le condizioni dei lavoratori. Ma il percorso va ricordato: senza la determinazione della Fit Cisl, questa svolta non ci sarebbe stata. Sarebbe stato meglio evitare gli errori che hanno costretto la Fit Cisl a impegnarsi in solitudine per tutti questi mesi, per il bene dei propri iscritti e per un principio di giustizia che riguarda tutti. Oggi possiamo dire che quell’impegno ha prodotto un risultato concreto. La tutela conquistata per i nostri iscritti è diventata patrimonio di tutti i lavoratori Seta”.