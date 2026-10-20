“Sette colli di libri…diVini” Presentata la rassegna letteraria a Ziano
La rassegna è un ulteriore passo verso la richiesta dello status “Città che legge”
Tanti libri sulle dolci colline della Val Tidone. E’ stata presentata nei giorni scorsi presso la sala del consiglio comunale di Ziano Piacentino, dall’assessore alla cultura Micaela Manara, alla presenza dei bibliotecari Gianluca Misso ed Elisabetta Pallavicini, e alla rappresentatante dei volontari Emiliana Perotti la rassegna letteraria “Sette colli di libri…diVini”.
Cinque autori, cinque luoghi simbolo del territorio di ziano.
Gli appuntamenti con la letteratura a Ziano Piacentino
La rassegna è un ulteriore passo verso la richiesta dello status “Città che legge”. L’amministrazione comunale ha infatti recentemente firmato il Patto per la lettura, assieme a tutte le associazioni operanti sul territorio comunale.