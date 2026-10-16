Settimana della Protezione Civile, porte aperte nel week end alla caserma dei vigili del fuoco

Porte aperte alla caserma dei vigili del fuoco di Piacenza in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile: la Sede Centrale del Comando Provinciale in strada Val Nure 9 sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 17.30.

Torna in Emilia-Romagna “Io Non Rischio” – Conoscere i rischi del proprio territorio, sapere come comportarsi in caso di emergenza e imparare a proteggere sé stessi e gli altri. Domenica 18 ottobre torna in Emilia-Romagna “Io Non Rischio”, la campagna nazionale dedicata alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile, con decine di volontarie e volontari impegnati nelle piazze di 13 Comuni per incontrare cittadine e cittadini, rispondere alle loro domande e promuovere la cultura della prevenzione. Un appuntamento che conclude il calendario di iniziative della Settimana nazionale della protezione civile , promossa dal Dipartimento nazionale. Nei tradizionali gazebo gialli, attraverso materiali informativi, video e attività pensate anche per i più piccoli, sarà possibile approfondire i principali rischi naturali e legati alle attività umane, dalle alluvioni ai terremoti, dai maremoti agli incendi boschivi, fino al rischio industriale e a quello connesso alle grandi dighe.