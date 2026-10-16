Settimana della Protezione Civile, porte aperte nel week end alla caserma dei vigili del fuoco
Porte aperte alla caserma dei vigili del fuoco di Piacenza in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile: la Sede Centrale del Comando Provinciale in strada Val Nure 9 sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 17.30.
Torna in Emilia-Romagna “Io Non Rischio” – Conoscere i rischi del proprio territorio, sapere come comportarsi in caso di emergenza e imparare a proteggere sé stessi e gli altri. Domenica 18 ottobre torna in Emilia-Romagna “Io Non Rischio”, la campagna nazionale dedicata alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile, con decine di volontarie e volontari impegnati nelle piazze di 13 Comuni per incontrare cittadine e cittadini, rispondere alle loro domande e promuovere la cultura della prevenzione. Un appuntamento che conclude il calendario di iniziative della Settimana nazionale della protezione civile , promossa dal Dipartimento nazionale. Nei tradizionali gazebo gialli, attraverso materiali informativi, video e attività pensate anche per i più piccoli, sarà possibile approfondire i principali rischi naturali e legati alle attività umane, dalle alluvioni ai terremoti, dai maremoti agli incendi boschivi, fino al rischio industriale e a quello connesso alle grandi dighe.
Al centro della campagna, la consapevolezza che ciascuno può contribuire alla propria sicurezza e a quella della comunità attraverso comportamenti corretti e scelte informate. Conoscere i rischi, adottare le giuste precauzioni e sapere cosa fare prima, durante e dopo un evento pericoloso permette infatti di ridurre le conseguenze delle emergenze e rafforzare la capacità delle comunità di affrontarle. La giornata sarà accompagnata anche da una diretta sulla pagina Facebook dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in programma dalle 10.30 alle 12 con collegamenti dalle diverse piazze emiliano-romagnole e uno spazio dedicato alla manifestazione nazionale “Percorsi di protezione civile”, organizzata a Roma dal Dipartimento nazionale. La diffusione delle buone pratiche di Protezione civile non si esaurisce con gli appuntamenti di ottobre. Con “Io Non Rischio 365”, la campagna prosegue durante tutto l’anno attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a scuole, famiglie e comunità locali. Un impegno continuativo che valorizza il ruolo del volontariato nella promozione della cultura della prevenzione, favorendo la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e dei comportamenti più efficaci per affrontarli. L’obiettivo è rendere la sicurezza una responsabilità condivisa, da costruire ogni giorno attraverso informazione, preparazione e partecipazione.