Settimana dell’allattamento: alla Galleria del Sole l’incontro e il flash mob

Si legge sul post di Facebook di Azienda Usl di Piacenza “Allattare insieme. Sentirsi sostenute. Fare comunità”.



Oggi, venerdì 2 ottobre, dalle 9 alle 12 alla Galleria Del Sole non solo mamme, ma anche papà e figli si sono incontrati per la Settimana mondiale dell’allattamento. Si legge ancora nel post: “Un momento per condividere esperienze, fare domande, ricevere informazioni e ricordare quanto sia importante poter contare, fin dall’inizio, su una rete che accompagna e sostiene le famiglie”.

Il cuore della mattinata è stato il flash mob: tante mamme che hanno allattato insieme i loro bambini, circondate dalle loro famiglie e dai professionisti che ogni giorno le accompagnano nel percorso nascita.

Prosegue il post: “E allora un grande applauso alle ostetriche, vera anima di questa giornata, che con competenza, energia e tanta partecipazione hanno accolto le famiglie e animato ogni momento dell’iniziativa. Perché sostenere l’allattamento significa anche questo: creare spazi, relazioni e comunità in cui ogni famiglia possa sentirsi accolta e accompagnata“.

Il ringraziamento si estende inoltre a tutte le persone che hanno partecipato, al Centro per le famiglie – Piacenza che ci ha accompagnato nell’organizzazione e grazie anche a infermiere, psicologhe e medici del Dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza che hanno partecipato alla mattinata.