Sfida numero 30 domenica tra Piacenza e Modena: biancorossi vittoriosi in 15 gare
Il bilancio è a favore dei biancorossi: 15 vittorie per Piacenza, 14 vittorie per Modena. Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate già otto volte
Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà impegnata domenica 25 ottobre (ore 18) al PalabancaSport dove affronterà Valsa Group Modena nella gara valida per la seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Le due squadre si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra per una sfida che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi della SuperLega Credem Banca. Un derby che mette in palio punti pesanti ma anche il prestigio di una rivalità sempre più accesa tra due delle realtà più importanti del volley emiliano. Domenica al PalabancaSport andrà in scena un confronto che promette spettacolo e che vedrà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cercare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto all’esordio stagionale con Padova.
Sfida numero trenta quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventinove i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è a favore dei biancorossi: 15 vittorie per Piacenza, 14 vittorie per Modena. Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate già otto volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa, cinque volte nei Play Off Scudetto con tre vittorie per Piacenza e due per Modena. Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla stagione scorsa: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Piacenza si è imposta al PalabancaSport per 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) e la partita registrò 223 punti globali. Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi. Il parziale più agevole è stato nella scorsa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.
Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara
Prezzi dei biglietti per la gara con Valsa Group Modena
Tribuna Sforza Fogliani 100 euro
Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)
Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)
Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)
Tribuna Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)
Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)
Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).
Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro. Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it.
I biglietti per la gara con Valsa Group Modena potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.
Sportelli Banca di Piacenza
Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).
* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina
Sportelli Gas Sales Energia
Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.
Per maggiori informazioni e dettagli sui prezzi, è possibile consultare il sito ufficiale www.gassalespiacenza.it o chiamare al 0523 1886341.