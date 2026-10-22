Sfida numero 30 domenica tra Piacenza e Modena: biancorossi vittoriosi in 15 gare

Sfida numero trenta quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventinove i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è a favore dei biancorossi: 15 vittorie per Piacenza, 14 vittorie per Modena. Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate già otto volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa, cinque volte nei Play Off Scudetto con tre vittorie per Piacenza e due per Modena. Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla stagione scorsa: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Piacenza si è imposta al PalabancaSport per 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) e la partita registrò 223 punti globali. Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi. Il parziale più agevole è stato nella scorsa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.