Si ferisce al polso con un flessibile, 83enne trasportato a Parma

Infortunio domestico nella tarda mattinata del 3 ottobre a Monticelli. Un uomo di 83 anni, mentre stava lavorando nelle pertinenze della sua abitazione, si è ferito gravemente al polso con un flessibile. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, con la richiesta dell’invio di eliambulanza sul posto. L’uomo è stato così trasportato a Parma, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.