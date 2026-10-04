Si rompe la caviglia lungo un sentiero, soccorsa dai vigili del fuoco
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Si rompe la caviglia lungo un sentiero, mentre stava facendo un’escursione sul Monte Piastra nel Comune di Vernasca insieme al marito. Per la donna, impossibilitata a proseguire verso la propria auto, sono così scattati i soccorsi, nel poco dopo le 13 del 4 ottobre.
La coppia è stata raggiunta dai vigili del fuoco di Piacenza, che sono arrivati sul posto – un punto particolarmente impervio – con un proprio mezzo fuoristrada e con un altro mezzo, sempre fuoristrada, messo a disposizione da un residente in zona.
I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la donna e il marito, la signora è stata poi portata in ospedale, per ricevere le cure del caso, a bordo dell’ambulanza della Pubblica Valdarda.
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