Si rompe la caviglia lungo un sentiero, soccorsa dai vigili del fuoco

Si rompe la caviglia lungo un sentiero, mentre stava facendo un’escursione sul Monte Piastra nel Comune di Vernasca insieme al marito. Per la donna, impossibilitata a proseguire verso la propria auto, sono così scattati i soccorsi, nel poco dopo le 13 del 4 ottobre.

La coppia è stata raggiunta dai vigili del fuoco di Piacenza, che sono arrivati sul posto – un punto particolarmente impervio – con un proprio mezzo fuoristrada e con un altro mezzo, sempre fuoristrada, messo a disposizione da un residente in zona.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la donna e il marito, la signora è stata poi portata in ospedale, per ricevere le cure del caso, a bordo dell’ambulanza della Pubblica Valdarda.