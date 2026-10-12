Sicurezza, Vignali e Minari (Fi) “Deve diventare priorità concreta: rapine e baby gang in aumento”

“Secondo gli ultimi dati de Il Sole 24 Ore le rapine sono salite da 107 a 125, con un aumento di oltre il 16%. Un fenomeno che incide direttamente sulla sicurezza e sulla tranquillità dei cittadini e che merita la massima attenzione”. Lo dichiara Pietro Vignali , capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito.

“Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie e attività economiche che chiedono di poter vivere e lavorare senza paura. L’aumento delle rapine, in particolare, impone di rafforzare l’attenzione sui fenomeni di criminalità predatoria e sulle situazioni di maggiore vulnerabilità. Non possiamo aspettare che il problema si aggravi prima di intervenire. Servono controlli mirati, una presenza più efficace delle Forze dell’ordine nelle aree più esposte e un coordinamento costante tra istituzioni e amministrazioni locali. È altrettanto importante investire nella prevenzione e nel contrasto al degrado, senza sottovalutare nessun segnale”. Vignali è netto: “La sicurezza deve essere una priorità concreta, la diminuzione complessiva dei reati è un elemento positivo di cui occorre tenere conto, ma non cancella l’aumento di fenomeni specifici che destano preoccupazione. Piacenza ha il diritto di non accontentarsi e pretendere risposte tempestive ed efficaci per la tutela dei cittadini e la vivibilità del territorio”.