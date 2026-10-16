Sitav Rugby Lyons pronti per la prima gara di Serie A Elite contro il neopromosso Parabiago

I Lyons si approcciano al big match con indicazioni rinfrancanti dalla Coppa Italia, dove i Leoni hanno dato filo da torcere alle favorite Fiamme Oro e Viadana. Non sono arrivate vittorie, ma per una squadra giovane e “leggera” è stato importante dimostrare di poter lottare per la vittoria con le più forti. Ora è il momento di colpire, con la vittoria come unico obiettivo nella sfida al Parabiago, come spiegato da Coach Tino Paoletti: “Arriviamo da due prove positive, in cui è mancato il killer instinct per chiudere i conti al momento decisivo. Era giusto provare soluzioni rischiose in Coppa, e la squadra ha reagito bene sia come collettivo che nei singoli, dimostrando di essere all’altezza del compito. Anche i ragazzi esordienti si sono fatti valere, e abbiamo piena fiducia per la partita di sabato. Siamo una squadra giovane, ma abbiamo tanto entusiasmo, grinta e passione per compensare la mancanza di esperienza: dovremo mettere in campo una prova matura e dimostrare il nostro valore.”