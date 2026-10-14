Smarrisce il portafoglio al distributore di carburante, lo trovano i carabinieri
Secondo intervento in poche ore in soccorso di anziani dopo quello raccontato qui per i carabinieri di Pontenure: sono corsi in aiuto di un uomo di 82 anni che, nella serata di martedì 13 ottobre, dopo aver effettuato un rifornimento di carburante presso un distributore di Podenzano, si era allontanato dimenticando il proprio portafoglio.
Accortosi della dimenticanza, l’uomo era tornato immediatamente sul posto, senza però riuscire a ritrovare il portafoglio, e aveva quindi chiesto aiuto. Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Pontenure, che ha ispezionato l’area riuscendo a rinvenire il portafoglio. L’anziano ha così potuto recuperare i propri documenti, constatando tuttavia che dall’interno erano stati sottratti circa 70 euro in contanti. Anche questo episodio richiama l’attenzione sull’importanza di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine e ai servizi di emergenza eventuali situazioni di difficoltà, soprattutto quando coinvolgono persone anziane e potenzialmente vulnerabili.