Smarrisce il portafoglio al distributore di carburante, lo trovano i carabinieri

Accortosi della dimenticanza, l’uomo era tornato immediatamente sul posto, senza però riuscire a ritrovare il portafoglio, e aveva quindi chiesto aiuto. Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Pontenure, che ha ispezionato l’area riuscendo a rinvenire il portafoglio. L’anziano ha così potuto recuperare i propri documenti, constatando tuttavia che dall’interno erano stati sottratti circa 70 euro in contanti. Anche questo episodio richiama l’attenzione sull’importanza di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine e ai servizi di emergenza eventuali situazioni di difficoltà, soprattutto quando coinvolgono persone anziane e potenzialmente vulnerabili.