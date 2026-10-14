Soccorsi da carabinieri e vigili del fuoco due novantenni rimasti a terra per tutta la notte

Nella mattinata del 13 ottobre, intorno alle 11, a Pontenure, i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per accedere in un’abitazione dove vivono due fratelli anziani, rispettivamente di 91 e 96 anni. A destare preoccupazione era stata la nipote di Podenzano, che dal giorno precedente non riusciva a mettersi in contatto con i due anziani. Temendo che fosse accaduto loro qualcosa, la donna ha quindi richiesto l’intervento dei soccorsi.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno ispezionato i locali, trovando entrambi gli anziani a terra nel solaio dell’ultimo piano della casa. Secondo la ricostruzione dei fatti, il fratello di 91 anni era salito nel solaio per stendere il bucato e la sorella di 96 anni, non vedendolo rientrare, era andata a cercarlo e, nel tentativo di aiutarlo a rialzarsi, era caduta a sua volta. I due fratelli erano quindi rimasti a terra dalla sera precedente, al freddo e impossibilitati sia a rialzarsi autonomamente sia a chiedere aiuto. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di individuarli e prestare loro assistenza. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza, fortunatamente non in pericolo di vita.