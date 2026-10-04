Social e AI, un corso gratuito di Tutor Fiorenzuola per far crescere le attività del territorio – Trasformare i social network da impegno quotidiano a strumento concreto di lavoro, imparando a utilizzare l’intelligenza artificiale per comunicare meglio e risparmiare tempo. È l’obiettivo di «Social & AI: Trasforma il tuo tempo in valore», il corso gratuito della scuola di formazione Tutor Fiorenzuola rivolto ad artigiani, commercianti, liberi professionisti, titolari d’impresa e dipendenti, che torna dopo il successo delle prime due edizioni. L’iniziativa nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa tra le piccole attività e i professionisti: curare la propria presenza online senza sottrarre troppe energie al lavoro quotidiano. Per chi trascorre le giornate in bottega, dietro un bancone o a contatto con i clienti, gestire i social può infatti diventare un compito impegnativo, che richiede tempo, continuità e competenze specifiche.

Il percorso formativo punta a mostrare come l’intelligenza artificiale possa diventare un supporto concreto nella comunicazione aziendale. Durante le 20 ore di lezione, i partecipanti potranno approfondire metodi e strumenti per creare, organizzare e ottimizzare contenuti destinati ai social network, anche attraverso diversi formati, come testi, immagini e altri contenuti multimediali. L’obiettivo è imparare a lavorare in modo più rapido ed efficace, automatizzando alcune attività e pianificando la comunicazione con maggiore consapevolezza. A guidare le lezioni sarà il professor Alessandro Aramini, in un percorso pensato con un taglio pratico e orientato alle esigenze di chi opera quotidianamente nel mondo delle attività economiche e dei servizi. «Con questo corso vogliamo offrire strumenti concreti per affrontare le nuove sfide della comunicazione digitale. L’intelligenza artificiale, se utilizzata con consapevolezza, può diventare un prezioso alleato per risparmiare tempo, valorizzare il proprio lavoro e rafforzare il rapporto con i clienti», sottolinea Andrea Capellini, presidente di Tutor.

Il corso si svolgerà in presenza nella sede di Tutor Fiorenzuola, in via Boiardi 5 a Fiorenzuola d’Arda, è si articola in cinque lunedì pomeriggio, per un totale di 20 ore. Al termine sarà rilasciato un certificato di frequenza. Dopo questo percorso sarà possibile usufruire di ulteriori 6 ore di consulenza individuale o in piccoli gruppi. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15 ottobre. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero WhatsApp 329 6517115, telefonare allo 0523 981080 o scrivere a corsi@tutorspa.it.