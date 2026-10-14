Sos dal Circolo Rathaus: “Tante spese urgenti, futuro a rischio”. Lanciata raccolta fondi

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“Aiutaci a rimanere vivi: salva Rathaus!”. Il circolo Arci di Piacenza ha lanciato un appello su GoFundMe. “Negli ultimi mesi – scrivono le organizzatrici – gli imprevisti si sono accumulati: le difficoltà della stagione estiva, particolarmente calda in tutti i sensi, unite a costi inattesi e all’aumento generalizzato delle utenze, si sono fatte sentire in modo schiacciante. Finora siamo riuscite ad autosostenerci tramite investimenti personali, bandi, l’aiuto prezioso dei volontari e le consumazioni dei soci. Tuttavia – spiegano – mantenere vivo uno spazio così grande comporta costi fissi importanti, tra cui un affitto elevato. Oggi ci troviamo ad affrontare pendenze e spese operative impreviste, unite ai costi dell’immobile. Insomma – aggiungono – ci attende una salita non solo ardua, ma quasi verticale”.

“Non vogliamo arrenderci e non vogliamo smettere di essere quel rifugio in cui incontrarsi e sentirsi a casa, ma il rischio reale – proseguono – è quello di dover fermare la nostra programmazione, che è proprio ciò che ci permette di andare avanti. Per continuare a essere una delle luci culturali e sociali della città – continuano – abbiamo urgente bisogno del tuo supporto”.

“Useremo i fondi raccolti – si legge – per mettere subito in sicurezza lo spazio e saldare i costi di gestione indispensabili, come bollette, spese condominiali, diritti SIAE, e costi che riguardano gli eventi, garantendo così la continuità della nostra programmazione gratuita nei prossimi mesi”.