Sostegno al credito e rilancio investimenti: dalla Regione oltre 34 milioni per le attività produttive

Una nuova e significativa iniezione di risorse per sostenere l’accesso al credito delle imprese emiliano-romagnole e accompagnarne gli investimenti. La Regione Emilia-Romagna introduce un pacchetto coordinato di interventi per oltre 34 milioni di euro, articolato su tre strumenti complementari: la riapertura del Fondo Multiscopo, cui sono destinati 22 milioni di euro, l’estensione della misura collegata alla piattaforma EuReCa 2021-2027 a tutti i settori economici, che beneficerà di 7,6 milioni di euro, e il rifinanziamento della sezione speciale regionale Special-ER del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese con un plafond di 4,43 milioni di euro. L’obiettivo è offrire alle imprese un sistema diversificato di sostegno, che integra finanziamenti agevolati, contributi per la riduzione degli interessi, garanzie e controgaranzie. Un insieme di strumenti pensato per rispondere a esigenze differenti e facilitare la realizzazione di investimenti produttivi, progetti di innovazione, percorsi di crescita e interventi per la transizione energetica.

“Con questo pacchetto di misure rafforziamo in modo significativo la capacità delle imprese dell’Emilia-Romagna di realizzare nuovi investimenti e accedere al credito a condizioni più favorevoli – sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla -. Mettiamo a disposizione oltre 34 milioni di euro attraverso strumenti diversi e complementari, capaci di accompagnare le imprese nelle loro scelte di crescita, innovazione e sostenibilità. Ma non basta, perché a breve, insieme all’assessora Frisoni, annunceremo anche importanti novità in ambito turistico, a sostegno delle strutture ricettive. In una fase in cui il costo del credito continua a incidere sulle decisioni di investimento, interveniamo per ridurre gli oneri finanziari, ampliare le garanzie e favorire la mobilitazione di risorse private. Vogliamo sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e dare alle imprese strumenti concreti per programmare il futuro”.

Fondo Multiscopo: 22 milioni di euro per crescita e transizione energetica – La prima misura riguarda l’apertura, dal 12 ottobre al 30 novembre 2026, di una nuova finestra del Fondo Multiscopo, lo strumento di finanza agevolata istituito nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027. La nuova finestra mette a disposizione 22 milioni di euro, di cui 13 milioni per la sezione GreenER e 9 milioni per la sezione StartER. L’agevolazione consiste in un finanziamento articolato in due quote: una pubblica pari al 75% dell’importo complessivo, concessa a tasso zero; un’altra quota bancaria pari al restante 25%, regolata a un tasso convenzionato non superiore all’Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread massimo del 4,99%. In questo modo, le imprese possono finanziare i propri investimenti beneficiando dell’assenza di interessi sulla parte prevalente del prestito e di condizioni predeterminate sulla quota bancaria. La durata del finanziamento può arrivare fino a 96 mesi, favorendo una programmazione degli investimenti su un orizzonte medio-lungo.

La sezione GreenER sostiene gli investimenti delle imprese, delle Esco e delle Comunità energetiche rinnovabili destinati all’efficientamento energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, all’economia circolare e agli interventi di miglioramento sismico collegati a progetti energetici. I finanziamenti sono compresi tra 25 mila euro e 1 milione di euro, con una durata fino a 96 mesi. Il 75% dell’importo è concesso a tasso zero, mentre il restante 25% è regolato a un tasso convenzionato. È inoltre previsto un contributo a fondo perduto per la copertura delle spese tecniche.

La sezione StartER sostiene invece la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali. Si rivolge alle micro e piccole imprese con meno di cinque anni di attività e con unità locale in Emilia-Romagna. I finanziamenti sono compresi tra 20 mila e 500 mila euro, con una durata massima di 96 mesi e una quota del 75% a tasso zero. Per le imprese femminili la quota a tasso zero sale all’80%, indipendentemente dall’anzianità dell’impresa. La riapertura può contare sui risultati già raggiunti dal Fondo Multiscopo nella programmazione 2021-2027: sono state deliberate complessivamente 523 operazioni per oltre 83,5 milioni di euro, delle quali 459 già erogate, per oltre 72,5 milioni di euro.

EuReCa: la misura viene estesa a tutti i settori economici – La seconda novità riguarda l’ampliamento della misura collegata alla piattaforma regionale di garanzia EuReCa 2021-2027, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con il sistema dei Confidi. L’intervento, inizialmente rivolto alle imprese del comparto turistico-ricettivo, viene esteso alle Pmi operanti in tutti i settori economici, con l’esclusione delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione finanziaria ammonta a 7,6 milioni di euro. Il turismo vedrà a breve anche l’emanazione di una misura verticale con risorse a fondo perduto dedicata al settore ricettivo. La misura sostiene investimenti produttivi orientati all’innovazione, alla sostenibilità, alla crescita e alla diversificazione delle attività economiche. Il sostegno viene concesso attraverso un contributo in conto interessi collegato a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia dei Confidi e dalla controgaranzia della piattaforma EuReCa. I finanziamenti potranno coprire fino al 100% del costo dell’intervento e saranno compresi tra 100 mila e 1,4 milioni di euro. Il contributo consentirà un abbattimento del tasso di interesse fino a un massimo di 150 mila euro. Gli interventi ammessi dovranno essere minimo da 150.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dal 2 dicembre 2026 al 31 marzo 2027 attraverso uno dei Consorzi Fidi aderenti all’Ati EuReCa. L’estensione della platea consentirà di mettere lo strumento a disposizione di una parte molto più ampia del sistema produttivo regionale, sostenendo investimenti in opere e impianti, macchinari e attrezzature, tecnologie digitali, software, servizi cloud e consulenze specialistiche connesse alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

Special-ER: ulteriori 4,43 milioni per rafforzare le garanzie – Il terzo intervento prevede il rifinanziamento, per 4,43 milioni di euro, della sezione speciale regionale Special-ER del Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Special-ER è uno strumento di riassicurazione collegato alla Sezione speciale Regione Emilia-Romagna del Fondo di garanzia: interviene sulle garanzie rilasciate dai Confidi a sostegno dei finanziamenti destinati agli investimenti delle imprese, rafforzandone la capacità di accesso al credito. Il rifinanziamento consentirà di dare continuità all’operatività di uno degli strumenti regionali più utilizzati. Special-ER può riassicurare fino al 90% della quota garantita dai Confidi e, secondo i dati relativi al 2025, sostiene circa 1.800 operazioni, per un importo complessivo controgarantito superiore a 177 milioni di euro.