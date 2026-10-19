Spaccata alla Luppoleria, porta danneggiata ma i ladri scappano

Spaccata e tentativo di effrazione non riuscito per la Luppoleria di via Alberoni a Piacenza. I malviventi hanno agito nella prima mattina di sabato, probabilmente intorno alle 6, utilizzando con ogni probabilità un tombino divelto e poi rinvenuto nella zona di via Roma.

Quando sabato mattina i lavoratori del locale sono arrivati per aprire, hanno trovato la porta con il vetro sfondato, ma fortunatamente i ladri non sono riusciti a introdursi nel negozio e quindi nulla è stato sottratto. Sul posto la volante della polizia che ha avviato le indagini, anche per capire se il tentativo di furto può essere collegato ad altri atti criminali avvenuti in centro.