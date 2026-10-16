Spaccio in città, la Finanza arresta tre persone e sequestra un chilo di droga

Le indagini, condotte mediante intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento e mirati riscontri sul territorio

Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. In una nota spiegano che al termine di un’articolata indagine hanno arrestato tre persone e sequestrato un chilo di droga.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Piacenza nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio e si è sviluppata attraverso un’articolata attività investigativa finalizzata a individuare i soggetti coinvolti nello spaccio e a ricostruirne i collegamenti delittuosi.

Le indagini, condotte mediante intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento e mirati riscontri sul territorio, – viene specificato – hanno consentito di acquisire significativi elementi indiziari relativi a numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, facendo emergere una fitta rete di contatti tra diversi soggetti coinvolti nelle attività illecite. Particolarmente rilevante è risultata l’analisi delle conversazioni telefoniche, alcune delle quali in lingua straniera e successivamente tradotte con l’ausilio di interpreti, che ha permesso ai finanzieri di ricostruire le modalità con cui venivano concordati gli incontri per la successiva cessione delle sostanze stupefacenti.

Gli approfondimenti investigativi, accompagnati da specifiche attività di polizia giudiziaria, hanno inoltre consentito di trarre in arresto tre persone in flagranza, il primo in via Mazzini e i restanti due in via Emilia Pavese, e di sequestrare circa 1 chilo di sostanze illecite, tra cocaina e hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

“L’attività svolta – viene sottolineato – testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle piacentine nel contrasto ai traffici illeciti e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attraverso un’azione investigativa capillare, finalizzata non soltanto alla repressione dei singoli episodi di spaccio, ma anche all’individuazione dei collegamenti che alimentano il mercato della droga sul territorio”.