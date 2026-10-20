Spaccio nei “boschi” di Borgotrebbia: arrestato 27enne con quasi un chilo di droga

Spaccio nella boscaglia di Borgotrebbia: i carabinieri arrestano un 27enne – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza un 27enne, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, eseguito nella mattinata del 15 ottobre in un’area boschiva di Borgotrebbia, ha consentito di individuare una postazione per la pesatura e il confezionamento delle dosi, sequestrare circa 970 grammi di sostanze stupefacenti, oltre 2mila euro in contanti, tre bilancini di precisione, telefoni cellulari e materiale nella disponibilità del giovane arrestato.

L’attività ha preso avvio da precedenti servizi di osservazione nella zona occidentale della città, durante i quali i carabinieri piacentini avevano notato gli spostamenti di un giovane che, a bordo di una bicicletta, raggiungeva un’area boschiva di “Borgotrebbia” partendo dal quartiere “Infrangibile”. Nella mattinata del 15 ottobre i militari hanno predisposto un nuovo servizio, seguendo il 27enne lungo via Emilia Pavese e, successivamente, verso una strada secondaria. Attraversato un sottopassaggio, il giovane ha raggiunto la boscaglia adiacente all’area di servizio Piacenza Ovest, lungo l’autostrada A21. I militari hanno quindi organizzato un dispositivo di osservazione e controllo attorno alla zona.

Intorno a mezzogiorno hanno notato un uomo percorrere una strada sterrata in direzione della vegetazione e, pochi minuti dopo, hanno osservato uno scambio con il giovane. Il tempestivo controllo dell’acquirente ha consentito di recuperare quasi 3 grammi di eroina, consegnati spontaneamente dall’uomo e indicati come appena acquistati. Contemporaneamente, gli altri militari sono intervenuti nella boscaglia e hanno bloccato il pusher 27enne dopo un breve tentativo di fuga. La successiva perquisizione ha permesso di individuare stupefacenti e materiale per la preparazione delle dosi, custoditi in un borsello e presso una postazione allestita nell’area boschiva. All’interno di un borsello nero a tracolla sono stati rinvenuti un involucro contenente circa 200 grammi di cocaina e un altro contenente circa 4 etti e mezzo di eroina, oltre a un bilancino di precisione, un telefono cellulare e involucri vuoti. In una scatola di cartone utilizzata come postazione per la pesatura e il confezionamento sono stati recuperati altri due involucri contenenti complessivamente circa 60 grammi di cocaina e un ulteriore involucro con circa 65 grammi di eroina. Nello stesso punto erano presenti altri due bilancini di precisione, pellicola trasparente e sacchetti di plastica.