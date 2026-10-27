Sport e intelligenza artificiale, secondo appuntamento dell’iniziativa promossa dal Coni

Prosegue il ciclo di incontri formativi dedicato al mondo sportivo promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del CONI Emilia-Romagna. Giovedì 29 ottobre, dalle ore 20 alle 22 presso la sede del CAI Piacenza in Stradone Farnese 39, si terrà il secondo dei sei appuntamenti previsti dal percorso, dal titolo “Sport e Intelligenza Artificiale: conoscere le nuove tecnologie al servizio dello sport”. L’iniziativa è rivolta in particolare ai dirigenti, ai tecnici e ai collaboratori delle associazioni e società sportive del territorio, ma è aperta a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate allo sport. La partecipazione è completamente gratuita, grazie al contributo del Comune di Piacenza, che ha scelto di sostenere il programma formativo della Scuola dello Sport del CONI con l’obiettivo di rafforzare competenze, conoscenze e capacità organizzative del sistema sportivo locale.

Ad accompagnare i partecipanti saranno due relatori di alto profilo: Vittorio Andrea Vaccaro, Consigliere Nazionale CONI, Vicepresidente Vicario del CONI Emilia-Romagna e Vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport, e Federico Lorenzo Bruno, CEO e cofondatore di Alteres, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per imprese e organizzazioni sportive. L’incontro offrirà una panoramica concreta sugli strumenti basati sull’intelligenza artificiale che possono supportare la gestione delle attività sportive, la comunicazione, l’analisi dei dati e l’innovazione organizzativa, fornendo esempi pratici e spunti immediatamente applicabili alla realtà delle associazioni sportive.