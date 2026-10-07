Sport, inclusione e spirito di squadra: con “Gioco con i Campioni” il rugby entra a scuola

Una mattinata all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori educativi quella vissuta mercoledì 7 ottobre dagli studenti delle classi prime dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Raineri – G. Marcora” di Piacenza. L’iniziativa “Gioco con i Campioni”, promossa dal Dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi al mondo del rugby attraverso attività pratiche di flag e touch rugby, discipline che permettono di sperimentare in modo immediato e coinvolgente le dinamiche del gioco di squadra.

Sul campo gli studenti si sono messi alla prova con entusiasmo, alternando esercizi, momenti di gioco e attività di gruppo. Una proposta capace di coniugare movimento e divertimento con alcuni dei valori fondamentali dello sport: fair play, rispetto delle regole, inclusione, collaborazione e spirito di squadra. La mattinata ha rappresentato anche un’importante occasione educativa. Attraverso il rugby, i ragazzi hanno potuto comprendere concretamente quanto il raggiungimento di un obiettivo comune richieda impegno, fiducia nei compagni, capacità di ascolto e rispetto reciproco. Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli studenti, che hanno affrontato le diverse attività con curiosità e coinvolgimento, trasformando il campo sportivo in uno spazio di incontro, relazione e crescita. L’iniziativa è stata coordinata dal docente referente, prof. Marco Bracchi.