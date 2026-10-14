Sport, tecnologia e inclusione: al via il corso di formazione della Scuola Regionale Coni

Dalla multidisciplinarietà per i più giovani all’applicazione delle nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale, passando per la tutela dei minori, l’inclusione e la gestione amministrativa delle associazioni sportive. È un calendario ricco e trasversale quello promosso dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Emilia Romagna insieme al Comune di Piacenza, presentato presso la sala del Consiglio comunale in Municipio questo mercoledì, 14 ottobre. All’incontro hanno preso parte l’assessore allo Sport Mario Dadati, il delegato provinciale Coni Robert Gionelli, affiancato dal coordinatore tecnico Pietro Peveri, e il referente dell’Ufficio scolastico territoriale Fiorenzo Zani.

Il percorso formativo si articolerà in sei appuntamenti serali a ingresso gratuito, previsti dal mese di ottobre 2026 fino a gennaio 2027, sempre nella fascia oraria dalle 20 alle 22. I vari moduli alterneranno la propria sede tra l’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi e la sede del Cai di Piacenza in Stradone Farnese, offrendo a dirigenti, tecnici ed educatori un’importante occasione di aggiornamento professionale sulle sfide contemporanee del settore.

I lavori prenderanno il via giovedì 15 ottobre presso l’Auditorium Sant’Ilario con il primo appuntamento incentrato sull’attività multidisciplinare come strumento di crescita, guidato dai relatori Fabio Bovo e Giovanni Tieghi. L’incontro approfondirà lo sviluppo motorio e il valore del gioco nei ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado. Il secondo appuntamento, previsto per giovedì 29 ottobre nella sede del Cai, affronterà un tema di stretta attualità come l’impiego dell’intelligenza artificiale nello sport, esaminando opportunità e limiti delle nuove tecnologie applicate all’allenamento, alla gestione aziendale e alla promozione delle società.

Nel mese di novembre l’attenzione si sposterà sulle tutele e sui valori dell’integrazione, con due serate ospitate all’Auditorium Sant’Ilario. Giovedì 12 novembre Vittorio Andrea Vaccaro e l’avvocato Carlotta Toschi illustreranno il primo modulo dedicato al Safeguarding Focal Point, un percorso conformato alle pratiche internazionali di SafeSport e all’Agenda Cio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di allenamento. Giovedì 26 novembre, Fabio Bovo e Giovanni Tieghi affiancheranno un referente del Comitato Italiano Paralimpico per trattare il tema dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, fornendo strumenti utili a prevenire l’abbandono sportivo.

La fase conclusiva del programma toccherà l’operatività e le dinamiche relazionali. Giovedì 10 dicembre, nella sede del Cai, si svolgerà il quinto modulo focalizzato sugli aspetti gestionali e amministrativi delle Asd, volto a chiarire adempimenti burocratici, responsabilità e buone pratiche per un’organizzazione societaria trasparente. Il ciclo si chiuderà giovedì 28 gennaio 2027 all’Auditorium Sant’Ilario con una serata dedicata alla comunicazione efficace, alla gestione dei gruppi e al rapporto tra dirigenti, tecnici, atleti e famiglie per favorire un clima partecipativo e prevenire i conflitti.