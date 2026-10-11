Stazione, Facsal, centro storico: 217 persone identificate nei controlli straordinari

La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana i servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, un servizio straordinario interforze. L’attività ha interessato, in particolar modo, la zona della stazione ferroviaria, il Pubblico Passeggio e le vie del centro cittadino.