Stazione, Facsal, centro storico: 217 persone identificate nei controlli straordinari
La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana i servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, un servizio straordinario interforze. L’attività ha interessato, in particolar modo, la zona della stazione ferroviaria, il Pubblico Passeggio e le vie del centro cittadino.
Complessivamente sono state identificate 217 persone, tra cui 98 cittadini stranieri e 59 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia. Sono stati inoltre controllati 57 veicoli ed elevate 4 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, con la contestuale applicazione di un fermo amministrativo. L’iniziativa – specifica la Questura – si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza urbana volte ad intensificare la presenza della Polizia di Stato sul territorio.