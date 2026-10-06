“Storie da Bar Sport” debutta al Pisa Book Fest, il 23 presentazione a Piacenza
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Successo al Pisa Book Festival per la prima presentazione ufficiale di “Storie da Bar Sport”, la nuova raccolta di racconti di Edizioni Low. Alla fiera dell’editoria indipendente che si è tenuta nella città toscana lo scorso fine settimana erano presenti dieci dei diciassette autori all’incontro pubblico dedicato al volume che si ispira a uno dei più celebri libri di Stefano Benni. A portare le proprie storie ambientate nei personali “Bar Sport” anche i piacentini Nicola Barbieri e Fabrizio Piria, mentre il terzo autore di casa nostra Nicolò Premoli non è potuto intervenire. Tutti e tre saranno presenti alla “prima” piacentina del libro, in programma il prossimo 23 ottobre alle 18 a Palazzo Farnese, in collaborazione con Farnese Factory.
La raccolta di racconti è stata selezionata per Edizioni Low da Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani, in totale 17 racconti di altrettanti autori con i contributi speciali di Alberto Rollo e Michele Serra.
Il volume è disponibile in libreria dal 2 ottobre. Ecco la quarta di copertina: Entrate. Sedetevi. Qualcuno, prima poi, aprirà bocca perché ha una storia da raccontare. Del resto un Bar Sport non è un bar qualunque. È un luogo dove le cose succedono anche quando non succede niente: si discute, si ricorda, si ascoltano lunghi monologhi. C’è chi sa tutto di calcio e chi sa tutto della vita, o almeno così crede. C’è chi racconta la sua verità e chi, nel raccontarla, si permette di migliorarla. C’è chi è rimasto lì per cinquant’anni e chi ci entra soltanto per un caffè, finendo a sua volta dentro una storia. Storie da Bar Sport è un viaggio nell’Italia di questi locali mitici, tra le persone che ogni giorno li frequentano. Dalla Pianura Padana alla Calabria, dal Lago di Como all’Appennino, diciassette storie tenacemente umane: comiche, tenere, malinconiche, spesso assurde, a volte perfino epiche. Storie di amori, di vecchi rancori, di imprese memorabili e di piccole sconfitte. Storie di gente che parla del mondo per non smettere di farne parte. Cinquant’anni dopo il Bar Sport di Stefano Benni, creature che sembravano inventate continuano a stare dietro un bancone, a giocare a carte, a bisticciare per una partita e a ridirsi sempre le stesse cose. Forse perché il Bar Sport non è scomparso. Aspettava soltanto che qualcuno tornasse ad ascoltarlo.
I luoghi dei Bar Sport: Sono storie ambientate nei Bar Sport di tutta la penisola, con una certa prevalenza per la “Bassa”, luogo di elezione per eccellenza. Ma ci sono la Calabria (Castrovillari), Salerno, Firenze e la val di Sieve, il lago di Como e la provincia di Verbania-Cusio-Ossola, il vercellese e il trevigiano, l’Appennino Tosco-Emiliano, i colli romani e il lago Trasimeno, in Umbria.
Gli autori piacentini sono:
NICOLA BARBIERI (Bar Sport di Medesano, PR)
FABRIZIO PIRIA (Bar Sport di Persico Dosimo, CR)
NICOLO’ PREMOLI (Bar Sport di Farini d’Olmo)
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