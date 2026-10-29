Studenti danesi al Campus Raineri Marcora: tra tortelli, Mariola e Buslanein si impara a non sprecare

Una mattinata di scambio culturale e linguistico all’insegna di sostenibilità, stagionalità, biodiversità e lotta allo spreco alimentare – Made in Italy, Food Valley, Bel Paese: sono tante le etichette che, all’estero, costruiscono l’immagine dell’Italia. Non è quindi un caso che un liceo danese, l’Aurehøj Gymnasium, abbia scelto proprio un campus agroalimentare per creare un legame autentico con il nostro Paese. Sei studenti, accompagnati da due docenti, sono stati ospiti del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza nell’ambito del progetto The Zero Waste Kitchen. Erano venuti per approfondire i temi della sostenibilità, della stagionalità, della biodiversità e della lotta allo spreco alimentare. Volevano anche capire se i giovani italiani amano ancora le proprie tradizioni e i prodotti del territorio, e se si impegnano a conservarli.

L’accoglienza è stata affidata agli studenti di Accoglienza turistica, che hanno presentato il Campus in inglese e accompagnato gli ospiti nei laboratori di cucina, pasticceria e sala. Il benvenuto è arrivato al bar dell’Alberghiero. Qui il prof. Lindi ha raccontato la storia dei Buslanein, le piccole ciambelle piacentine, che i suoi studenti hanno servito con cappuccino, caffè e tè.

È seguita la visita all’azienda agricola didattica, con gli studenti dell’ITAS nel ruolo di ciceroni. Sono stati loro a guidare in inglese i coetanei danesi tra stalla, serra, acetaia, cantina e laboratori scientifici, spiegando l’importanza della loro scuola e delle tradizioni che si impegnano a mantenere vive. Il percorso ha mostrato come la qualità di ciò che arriva in tavola nasca molto prima, nella cura della terra e degli animali.

Il momento più apprezzato è stato il workshop di cucina. Il prof. Stigliano ha mostrato come si preparano i tortelli piacentini e ha illustrato la variante alla zucca del menù della giornata. Gli studenti danesi hanno poi provato a realizzarla e l’hanno assaggiata. Roberto Menin di Slow Food Piacenza ha quindi raccontato la storia della Mariola, uno dei salumi più tradizionali del Piacentino e Presidio Slow Food. I Presidi sono il progetto che tutela le piccole produzioni di qualità realizzate secondo pratiche tradizionali. Dopo il racconto, gli ospiti l’hanno assaggiata.

A chiudere la mattinata, gli studenti di Accoglienza turistica hanno intervistato in inglese gli ospiti sull’esperienza vissuta. Poi hanno consegnato loro un libretto realizzato a scuola: un ricettario zero waste, per portare in Danimarca non solo i sapori, ma anche l’idea di una cucina che non spreca.