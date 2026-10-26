Successo al PalabancaSport per la Sponsor Cup: vince la Coop San Martino

Sport, aggregazione e spirito di squadra hanno caratterizzato la terza edizione della Sponsor Cup, il torneo organizzato da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e riservato alle aziende partner del club biancorosso. Dodici le squadre che hanno preso parte alla manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative dedicate agli sponsor della società: MetroGalli (Metronotte e Galli Data Service), Nordmeccanica, Fior D’Italia (Valcolatte Spa), Italiana Assicurazioni, CPL Concordia, Maltagliati (Valcolatte Spa), Ara 65 (Ara 1965 Spa), Banca di Piacenza, Coop. San Martino, Il Muro Invisibile (Gas Sales Srl), Themalibero e Ara 19 (Ara 1965 Spa).

Per un intero pomeriggio il PalabancaSport si è trasformato nel punto d’incontro tra il mondo dello sport e quello dell’impresa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi in un contesto diverso da quello lavorativo, condividendo i valori che da sempre accomunano le aziende partner e la società biancorossa: collaborazione, impegno, passione e gioco di squadra. Allenatori delle squadre delle varie sfide sono stati i componenti dello staff tecnico e dirigenziale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e del settore giovanile. Le partite, giocate al meglio dei 15 punti con eliminazione diretta, hanno portato alle semifinali e alla finalissima, che ha visto la vittoria della squadra della Coop. San Martino guidata in panchina da Antonio Mariano, terzo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, e che nell’albo d’oro succede alla MetroGalli, vincitrice delle precedenti due edizioni. In finale ha superato la Fior D’Italia, guidata in panchina dal preparatore atletico Lorenzo Barbieri, mentre il terzo posto è andato a CPL Concordia, vincente nella finale per il podio contro MetroGalli.